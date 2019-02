Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a murit si alte peste 60 au ramas blocate in subteran in urma unei alunecari de teren dintr-o mina de aur din Insula Sulawesi din Indonezia, au anuntat miercuri autoritatile locale, citate de Reuters.

- Autoritatile municipiului Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), din nordul insulei Sulawesi, au luat aceasta decizie joi seara dupa ce rauri de lava au blocat drumurile de acces spre localitatile Batubulan si Beba, din nord-vestul insulei, care in prezent au acces doar dinspre mare, noteaza comunicatul.Mai…

- Autoritatile indoneziene au decretat starea de urgenta in insula Siau dupa eruptiile continue de lava si cenusa ale vulcanului Karangetang care au determinat evacuarea a peste 100 de persoane si au izolat cateva localitati, potrivit unor surse oficiale citate vineri de EFE. Autoritatile municipiului…

- Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube in urma cutremurului. Seismul s-a produs la sud-vest de orasul Davao, la 59 km adancime, potrivit USGS, care a estimat initial magnitudinea seismului la 7,2. Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific a anuntat initial ca "valuri periculoase"…

- Nivelul de alerta pentru vulcanul Anak Krakatoa din Indonezia a fost ridicat la cel mai inalt nivel posibil, dupa o serie de erupții. Zborurile din zona au fost redirecționate, arata Agenția pentru Gestionarea Dezastrelor (BNPB) din țara insulara. Toate zborurile din jurul vulcanului au fost redirecționate…

- Indonesia battered by devastating quakes and tsunamis A tsunami has killed a lot more than 370 people and injured hundreds on the shorelines of Java and Sumatra in Indonesia, the most recent disaster going to the vast archipelago greater than 17,000 home and islands to 260 million people. Saturday’s…

- Vulcanul care a provocat tsumani-ul devastator din Indonesia, responsabil de moartea a cel putin 222 de oameni, este supranumit "copilul lui Krakatoa", vulcanul cu cea mai sinista reputatie de pe planeta.

- Cel putin noua mineri au ramas blocati in interiorul unei mine de potasiu, in Rusia, din cauza unui fum gros, a anuntat sambata compania Uralkali, cea care detine aceasta mina, relateaza Reuters.