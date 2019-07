Zeci de militari şi recruţi s-au îmbolnăvit subit. Patru dintre ei sunt în stare gravă Departamentul elvetian al Apararii a precizat intr-un comunicat ca 43 de membri si recruti ai academiei Jassbach din Linden, in cantonul Berna, au fost cuprinsi pe neasteptate joi dupa-amiaza de probleme gastrointestinale acute, diaree si varsaturi.



"In consecinta, cei 43 de au fost trimisi, cu ambulanta si elicopterul, la spitale si institutii medicale militare", a adaugat comunicatul.



Un purtator de cuvant al armatei a precizat pentru agentia de presa ATS ca patru dintre acestia se afla in stare critica.



