Zeci de milioane de lei, stimulente pentru angajarea tinerilor în agricultură Prin Legea nr. 336/2018 a fost adoptat Programul pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industria alimentara. Scopul acestui Program il constituie crearea de noi locuri de munca, reprezentand un instrument activ in vederea atragerii tinerilor catre munca in agricultura, acvacultura si industria alimentara. Programul vizeaza acordarea unui sprijin financiar angajatorilor fermieri in vederea angajarii, cu norma intreaga, a tinerilor beneficiari ai Programului pe perioada nedeterminata sau determinata, dar nu mai putin de 12 luni. Cați bani primesc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Cați bani primesc…

Stiri pe aceeasi tema

- A fost un weekend aglomerat in stațiunile montane, iar acum turiștii se indreapta spre case. Circulația pe Drumul Național 1 s-a aglomerat din nou, iar polițiștii rutieri deviaza o parte dintre șoferi și pe DN 1 A. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Directorul Casei Romane de Comerț Agroalimentar ”Unirea” Marți, 5 martie 2019, a fost convocata de catre ministrul Petre Daea o videoconferința cu directorii structurilor județene din cadrul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura, precum și cu conducerile Direcțiilor Agricole Județene (DAJ).…

- In Monitorul Oficial nr. 1107 din 28 decembrie 2018 a fost publicat Decretul nr. 1.275 pentru promulgarea Legii nr. 336 privind aprobarea programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara. Actul normativ a primit votul final al Parlamentului…

- Descrierea tehnica a unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului aflate in administrarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a fost actualizata. In Monitorul Oficial a fost publicata hotararea privind actualizarea…

- "Pentru sprijinirea fermierilor s-au introdus si programe noi in acest an, precum sustinerea cultivarii de usturoi in Romania, stiindu-se ca exista o ingrijorare legitima ca pe piata romaneasca nu exista o cantitate suficienta care sa raspunda pretentiilor consumatorilor, aprovizionarea din import fiind…

- La sfarșitul anului trecut, a intrat in vigoare legea privind aprobarea Programului pentru stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura și industria alimentara. Este vorba despre Legea nr. 336/2018. In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a a acestei legi, Ministerul…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa 1.000 de euro/ha) printr-o schema de ajutor de minimis sustinuta de la bugetul de stat cu doua milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa 1.000 de euro/ha) printr-o schema de ajutor de minimis sustinuta de la bugetul de stat cu doua milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si…