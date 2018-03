Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP.Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica…

- Barcelona, liderul din Spania, va juca pe terenul celor de la Malaga, ultima clasata, duminica, de la ora 20:45. Pentru meciul din etapa a 28-a din La Liga, formația antrenata de Ernesto Valverde nu va conta pe Leo Messi. Barcelona a anunțat ca atacantul argentinian de 30 de ani nu este in lot pentru…

- Curtea Suprema a Spaniei a respins, vineri, o cerere de eliberare din arest pentru liderul catalan Jordi Sanchez, propus pentru functia de premier al regiunii Catalonia, relateaza site-ul agentiei Reuters. Parlamentul Cataloniei se intruneste luni pentru a vota noul lider al regiunii.…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Atletico Madrid, locul 2 din Spania, s-a impus categoric pe teren propriu, 4-0 cu Leganes, intr-un meci din etapa a 26-a din La Liga. Omul meciului a fost francezul Antoine Griezmann. Atacantul de 26 de ani a marcat toate cele patru goluri ale formației lui Diego Simeone, reușind cel mai bun meci din…

- Antoine Griezmann (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, s-ar fi ințeles cu FC Barcelona, catalanii urmand sa ii plateasca clauza de reziliere in valoare de 100 de milioane de euro, anunța Radio Catalunya. Potrivit sursei citate, starul naționalei Franței va reprezenta singura mutare importanta…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC, potrivit news.ro.Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei,…

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- In trei pesteri din Spania, cercetatorii de la Universitatea din Barcelona au descoperit mai multe zeci de picturi pe pereti care au mai mult de 65.000 de ani vechime. Lucrul cel mai interesant este ca acestea au fost realizate de Omul de Neanderthal,...

- Noul mijlocaș al Barcelonei, Philippe Coutinho, a avut parte de un inceput de saptamana de coșmar. Potrivit publicației spaniole Sport, mașina lui Coutinho a fost ridicata de poliția locala din Barcelona, luni, dupa ce brazilianul, aflat impreuna cu familia și prietenii sai, a parcat ilegal in zona…

- Ionut Chirila a povestit la ProSport LIVE cum a ratat Nicolae Mitea contractul vietii. "Daca ma asculta avea 30 de milioane in cont si traia in Barcelona. Mitea era semnat la Barcelona, doar sa-si puna semnatura pe contract, era rezolvat totul", a spus Ionut Chirila. INCREDIBIL. Ce…

- Fost jucator al Barcelonei in sezonul 2000-2001, Emmanuel Petit a discutat cu jurnalistii de la The Sun despre perioada in care a imbracat tricoul blau-grana. A fost un sezon de care fostul campion mondial (in 1998 cu nationala Frantei) nu isi aminte cu prea mare placere. "A fost un an foarte slab pentru…

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- 40 de barbati au fost arestati in Spania dupa ce au pus in circulatie pe internet materiale cu caracter pedofil "de o gravitate extrema", a anuntat politia spaniola, potrivit AFP. Suspectii, printre care se numara cadre didactice, ingineri, functionari si pensionari, au fost arestati in 17 provincii…

- Aproape o mie de oameni, intre care s-au numarat fotbalisti recunoscuti pe plan international, au luat parte vineri, in municipiul Hunedoara, la dezvelirea unei statui care il reprezinta pe fostul jucator al Corvinului si al nationalei, Michael Klein, de la a carui moarte s-au implinit 25 de ani,…

- Plecat in vara la PSG, pentru 222 de milioane de euro, Neymar, 25 de ani, iși continua razboiul cu Barcelona. Presa din Spania dezvaluie ca atacantul brazilian a decis sa dea in judecata clubul catalan. Neymar ii cere Barcelonei 30 de milioane de euro, a doua tranșa din prima de prelungire a contractului…

- Un protest fata de guvern are loc in aceasta seara, in Capitala. Manifestantii au facut o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia „Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti“.

- Gruparea Hebei Fortune a oficializat achizitionarea lui Javier Mascherano, care a plecat, marti, de la FC Barcelona."Dupa un acord cu FC Barcelona si jucator, s-a convenit ca marele capitan al echipei Argentinei, Javier Mascherano, sa ajunga cu efect imediat la Hebei China Fortune Football…

- Un grav accident aviatic s-a produs marti, in sud-vestul Germaniei, la ora locala 13 (14, ora Romaniei). Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter, conform politiei locale, citate de France 24 și preluat de Mediafax . Accidentul s-a produs…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Espanyol s-a impus in mod surprinzator in fata Barcelonei, scor 1-0, in prima mansa din sferturile de finala ale Cupei Spaniei. Catalanii erau neinvinsi in ultimele 29 de partide disputate in toate competitiile din acest sezon.

- Ronaldinho s-a retras oficial, anuntul venind din partea fratelui acestuia, cel care-i este si agent. „S-a oprit! S-a terminat! Vrem sa organizam un eveniment fastuos dupa Cupa Mondiala din Rusia. Vrem sa organizam meciuri de retragere in Brazilia, Europa si Asia”, a declarat acesta pentru OGlobo. Apoi,…

- Cele mai importante doua partide proindependenta din Catalonia au anuntat ca il vor nominaliza pe fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont pentru functia de premier al regiunii autonome din nord-estul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Autoritatile fiscale din Spania investigheaza daca sumele virate de FC Barcelona catre fundatia lui Lionel Messi, in valoare de peste 12 milioane de euro, ar fi putut fi de fapt plati ascunse catre starul argentinian, scrie El Mundo.

- Șumudica s-a pus rau cu prietenul Gigi Becali: ”E trei clase peste jucatorul lui!”. Comparația care-l va enerva pe patronul de la FCSB. Marius Șumudica a „indraznit” sa se ia de una dintre „perlele” lui Gigi Becali, lucru care risca sa strice prietenia dintre cei doi. Alex Ionița, jucator pe care FCSB…

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Real Madrid are șanse tot mici sa caștige un nou titlu de campioana. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a remizat in Vigo cu Celta, scor 2-2. "Galacticii" se afla pe locul 4 in clasament, fiind cu 16 puncte in spatele liderului, Barcelona.

- Barcelona si-a completat linia de clasament cu inca un succes, catalanii trecand cu 3-0 de Levante, intr-o disputa contand pentru etapa cu numarul XVIII din Primera Division. Liderul din Spania nu a cunoscut pana acum infrangerea: 15 victorii si trei remize.

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Ministrul a estimat ca incetinirea cresterii in regiune in trimestrul al patrulea al anului 2017 'a putut perfect sa coste deja in jur de 1 miliard de euro', intr-un interviu acordat postului de radio Cadena Ser. 'Catalonia avea o crestere mai mare decat cea a Spaniei, este unul din motoarele…

- Anuntat cu fast de presa spaniola in ultimele zile, transferul lui Philippe Coutinho (25 de ani) la Barceolna nu mai pare atat de sigur. Daca multe surse din Catalonia transmit ca mutarea e deja facuta, Marca inainteaza o varianta deloc optimisa pentru fanii de pe Camp Nou. Duminica…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna ''Bruno'' care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, au indicat serviciile de urgenta, citate de AFP. Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Real Madrid a pierdut categoric meciul cu rivala Barcelona, 0-3, și este la 14 puncte in urma catalanilor, care au un meci mai puțin. Presa din Spania dezvaluie ca in vestiarul celor de la Real era multa tensiune și tristețe dupa meci, iar președintele Florentino Perez a coborat pentru a vorbi cu jucatorii…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar potrivit evenimentului anuntat pe reteaua de socializare ar intentiona sa porneasca in mars spre Parlament.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a exclus vineri convocarea de alegeri nationale dupa ce separatistii catalani au castigat un vot regional, impiedicand incercarea sa de a solutiona cea mai grava criza politica care a afectat tara in ultimele decenii, relateaza Reuters.Rajoy mizase pe faptul…

- Antrenorul echipei Manchester City, Josep Guardiola, a fost acuzat de rebeliune de jandarmeria spaniola, pentru comportamentul sau in cadrul manifestatiilor pentru independenta Cataloniei, din iunie, transmite News.ro citand presa spaniola, scrie digi24.ro.

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Catalanii ies din nou la vot, dar de aceasta data pentru alegerea parlamentului regional. In pole-position raman separatistii, condusi de Carles Puigdemont, cei care au organizat referendumul pentru independenta. Liderul separatist s-a refugiat la Bruxelles dupa haosul generat in octombrie, cand…

- De pe un anumit profil de Facebook aflam ca Timișoara iși va indeplini in viitor „un obiectiv extrem de important”, „inspirat din realizari similare din orașe celebre ale lumii – Barcelona, Dubai”. Ce sa fie oare? Rețele de strazi precum in capitala Cataloniei? Va face Robu din Take Ionescu o Avinguda…

- Regele Mihai a fost inmormantat, sambata seara, cu salve de tun, in aplauzele catorva mii de oameni care au umplut curtea manastirii Curtea de Arges, dar si spatiul din fata noii catedrale. 149 149 0 149 0 0

- Mijlocașul Rodrigo Hernandez, de la Villarreal, este unul dintre obiectivele principale ale Barcelonei. Catalanii vor un inlocuitor pentru Sergio Busquets, care in vara va face 30 de ani, și cred ca jucatorul de 21 de ani ar fi un transfer excelent. Hernandez, care are contract cu Villarreal pana in…