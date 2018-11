Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET, referinta Bursei de la Bucuresti, a crescut cu 1,6% in septembrie, luna in care a realizat de altfel si cea mai mare crestere zilnica din luna iunie incoace (1,42%). La nivel european, indicele Euro STOXX 600 a scazut cu 0,26%, in timp ce bursa americana a avansat cu 0,41%,…

- Mihai Georgescu, executivul care a condus businessul Wrigley mai bine de doua decenii, rememoreaza criza care a debutat in SUA in urma cu zece ani, odata cu caderea gigantului financiar Lehman Brothers. „In SUA si in Europa de Vest s-a resimtit initial impactul (…). Noi consideram…

- Un român din trei este gata sa semneze online contractul pentru schimbarea furnizorului de energie, iar doi din trei se afla în cautarea unor oferte mai bune, releva datele unui studiu CAWI, primul marketplace de energie electrica din România

- Piata de spatii industriale si logistice din Romania ar putea atinge 3,9 milioane de metri patrati la finalul anului, in conditiile in care stocul modern de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,4 milioane de metri patrati la finalul primului semestru din 2018, iar in S2/2018 se asteapta…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie in privinta unui posibil abuz de pozitie dominanta al Hidroelectrica pe piata producerii si comercializarii de energie electrica din Romania, arata un comunicat al institutiei transmis luni.

- Cursul leu/euro a coborat dupa primele opt luni din acest an la 4,6440, nivelul fiind mai scazut cu aproximativ 0,3% comparativ cu cel inregistrat la sfarsitul anului trecut. In luna august, cursul leu/euro a oscilat prepon­de­rent in intervalul 4,62-4,66, iar in ultimele se­dinte din luna cotatia…

- In noul winebar vor exista meniuri surpriza de degustare de vin, propuneri de wine and food pairing, cocktailuri cu vin, dar si diverse preparate cu vin. Antreprenoarea Elena Oglinda deschide pana la sfarsitul lunii septembrie un winebar in zona Pietei Amzei din Bucuresti, pe strada George…