- La nivelul anului 2017 au fost identificate 12.487 de cazuri de taieri ilegale la nivel național, ceea ce reprezinta o medie de 34 de cazuri/zi, in creștere cu 32% fața de anul anterior. In Romania suprafața acoperita de padure a scazut dramatic in secolul al XX-lea, ajungand azi la 28,95%. Astfel,…

- Evenimentul a avut loc la Biserica Militara din Piața 700 și la Muzeul Național al Banatului din Timisoara, fiind organizat de profesorul Laurentiu Mioc. Infiintat in 1923, Regimentul 6 Artilerie Grea roman a avut garnizoana de resedinta la Alba Iulia, comuna Floresti (judetul Cluj),…

- Infiintat in 1923, Regimentul 6 Artilerie Grea roman a avut garnizoana de resedinta la Alba Iulia, comuna Floresti (judetul Cluj), Sibiu si Timisoara (sediul Muzeului Banatului din Piata Huniade nr. 1).

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, s-a aratat, duminica, la Alba Iulia, optimist in ceea ce priveste atingerea pragului de 500.000 de semnaturi pana la sfarsitul campaniei “Fara penali in functii publice”, el sustinand ca in ultimele zile ritmul a crescut, informeaza AGERPRES . “Acum…

- "Acum (duminica - n.r.) suntem undeva la 340.000 de semnaturi. Mai avem nevoie in aceasta ultima luna de aproximativ 160.000 de semnaturi. Sunt optimist ca le vom strange, dar este si regula pe judet", a declarat Dan Barna.El a adaugat ca, si datorita implicarii in aceasta campanie de strangere…

- In acest weekend are loc cea mai mare sarbatoare populara din Romania, „Targul de Fete”, ce se desfașoara anual pe Muntele Gaina. Acest festival este organizat inca din anul 1816, in cea mai aproapiata duminica de sarbatoarea Sfantului Ilie. Pe vremuri „Targul de Fete” era un prilej pentru oamenii din…

- Aproximativ 540.000 de studenți au fost inscriși in invațamantul superior in anul 2017-2018. Cei mai mulți dintre aceștia studiaza in doar 3 dintre orașele țarii, cele mai importante centre universitare in funcție de numarul de studenți fiind București, Cluj și Iași.

- Rezultatele examenelor la BAC 2018, sesiunea iunie-iulie, au fost anunțate miercuri, 4 iulie. Notele la bacalaureat sunt cu atat mai importante cu cat cantaresc mult la admiterea in invațamantul superior, mai ales la acele profiluri unde nu se organizeaza concurs pentru intrarea la facultate. Mai slab…