Zeci de mii de somoni au "evadat" de la o ferma piscicola

- Cei 32.485 de somoni, destinati exportului, au scapat luni dintr-o cusca, in care a fost observata o fisura de doi metri de catre angajatii companiei care detine ferma, Salmones Aysen, in zona Los Lagos. Ferma creste in total circa 696.000 de somoni 'coho', cu o greutate medie de 3,1 kilograme, si…

- Organizatia Amnesty International acuza Politia din Hong Kong ca a facut uz excesiv de forta in timpul protestelor antiguvernamentale din acest teritoriu si anunta ca exista dovezi clare cu privire la acte de "tortura si rele tratamente" in anumite cazuri, potrivit DPA. "Reactiile violente…

- Emiratele Arabe Unite construiesc - in largul coastei orasului Dubai - un continent arficial care sa replice, la scara mica, Europa. Va fi un taram al luxului, in care doar bogatii lumii isi vor permite sa se relaxeze. In 2003, Ermiratele Arabe au prezentat un proiect faraonic. Era vorba despre…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a protestat joi la adresa recentelor sanctiuni pe care UE le-a impus Turciei pentru activitatile ilegale de forare a zacamintelor de gaze in largul Ciprului si a promis ca prospectiile in regiune vor continua. "UE, care a anuntat asa-numitele masuri, ... nu…

- O companie elvetiana care livreaza in Asia aer imbuteliat in Muntii Alpi se numara printre firmele nominalizate in acest an la castigarea unui premiu care este atribuit pentru cele mai absurde transporturi de catre Alps Initiative, un ONG care lupta impotriva transporturilor nesustenabile pentru mediu,…

- Retailerul Altex Romania a anuntat, luni, ca iese de pe platforma eMAG din cauza cresterii comisioanelor, dupa o prezenta de mai bine de un an si jumatate pe marketplace. "Dupa o prezenta de mai bine de un an si jumatate pe Marketplace, Altex a decis sa paraseasca platforma, motivul acestei…

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare. "Lucram cat de rapid putem pentru a solutiona o problema care a antrenat anulari de…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Flinders din Autralia a creat un soft capabil sa "gandeasca" de unul singur noi medicamente si vaccinuri. Forma de inteligenta artificiala, numita SAM (Search Algorithm for Ligands) a creat deja primul sau vaccin. "A trebuit sa-l invatam un…