Zeci de mii de persoane au vizitat grădina zoologică din Berlin pentru a vedea un pui de urs polar Un pui de urs polar a condus la o crestere importanta a numarului de vizitatori care trec pragul gradinii zoologice Tierpark din Berlin, numarul celor interesati sa vada puiul depasind 42.000 de persoane, a declarat duminica o purtatoare de cuvant a gradinii zoologice din estul Berlinului, relateaza dpa. Ursuletul polar de aproape 4 luni a fost prezentat vizitatorilor pentru prima data pe 16 martie. Foto: (c) FELIPE TRUEBA / EPA In prezent, gradina zoologica a primit vizita a circa 42.000 de persoane - mai mult decat dublu fata de aceeasi saptamana a anului trecut, a declarat purtatoarea de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

