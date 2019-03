Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care au platit taxa auto ar putea sa primeasca bani inainte de jumatatea anului, a declarat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Ministrul de Finante a declarat ca, desi termenul legal pentru returnarea banilor e mai mare, acestia vor veni imediat ce va fi aprobat bugetul pentru anul 2019.Proiectul…

- Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat in februarie, iar in lipsa acestuia salariile, pensiile, alocatiile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi platite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, la Digi TV. Intrebat de moderatorul emisiunii…

- Anunț de la ministrul Muncii: Toți romanii care au lucrat intre 1975 si 2001 vor primi bani in plus la pensie. Prezent la o emisiune tv, ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit despre pensiile romanilor. Mai exact, persoanele care au lucrat intre anii 1975 si 2001 vor primi in plus la pensie un procent…

- Marius Budai crede ca presedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat in Parlament. "Eu cred ca vom avea buget imediat in februarie. (...) Pana la urma trebuie sa intram in normalitate si daca dumnealui (presedintele Klaus Iohannis, n.r.) respecta ceea ce a spus…

- Plata pensiilor prin Posta Romana se va face luna aceasta pana in data de 17 ianuarie, fiind decalata cu doua zile, dar intarzierea este justificata, tinand cont de faptul ca 1 si 2 ianuarie au fost sarbatori legale, a declarat vineri seara, la Romania TV, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius…

- Vești mari pentru o categorie de romani! Potrivit OUG publicata sambata in Monitorul Oficial, de la 1 ianuarie, pensiile vor fi marite. Potrivit Ordinanței de Urgența adoptata sambata, pensiile militare de stat aflate in plata vor fi indexate rata medie a inflatiei, dar fara a depasi media soldelor…