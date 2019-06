Stiri pe aceeasi tema

- Ultima zi a Papei Francisc in Romania se desfașoara la Blaj, acolo unde, pe campia Libertații, Suveranul Pontif va oficia Sfanta Liturghie și unde va avea loc ceremonia de beatificare a 7 Episcopi greco-catolici martiri. Documentaria, echipa cu care Libertatea colaboreaza pe acest eveniment deosebit…

- Papa Francisc va fi prezent la Blaj duminica, punctul culminant al vizitei sale de trei zile in Romania, In aceasta localitate, pe Campia Libertatii, Suveranul Pontif va sustine slujba de beatificare sapte episcopi greco-catolici care au murit in urma prigoanei regimului comunist. Cei mai importanti…

- Papa Francisc va merge si la Iasi, la Catedrala "Sfanta Maria Regina" Papa Francisc la Bucuresti. Foto: Petrut Hîrtescu Papa Francisc va merge si la Iasi, unde va vizita Catedrala "Sfânta Maria Regina" si va avea o întâlnire cu tineri si familiile lor, la Palatul…

- Papa Francisc va oficia o liturghie pe Campia Libertatii de la Blaj Papa Francisc. Arhiva Foto: Elena Postelnicu. În cea de-a 3-a zi pe care o va petrece în tara noastra, Papa Francisc se va afla la Blaj, în judetul Alba. Sancitatea Sa va sosi pe Câmpia Libertatii,…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a transmis o serie de informații in contextul vizitei Papei Francisc in Romania. Instituția sfatuiește populația sa urmareasca prognozele meteo pentru zonele in care se va desfașura vizita Suveranului Pontif și sa aiba imbracamintea adecvata, in funcție…

- Dupa premierul Viorica Dancila, si presedintele Romaniei are programata o vizita in judetul Timis. Concret, Klaus Iohannis este asteptat la Timisoara, vineri, unde va participa la o serie de actiuni. Astfel, potrivit datelor facute publice de Administratia Prezidentiala, programul vizitei in capitala…

- Joi 9 mai 2019, la ora 12.00, in localitatea Blaj, va avea loc binecuvantarea statuii Sfantului Ioan Paul al II-lea, pentru a marca cei douazeci de ani de la vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania. La slujba de binecuvantare va participa Excelența Sa Monseniorul Miguel Maury Buendia, Nunțiu…

- Vaticanul a publicat noi detalii legate de programul vizitei Papei Francisc in Romania. Au fost anuntate orele la care vor avea loc oficiile religioase sau intalnirile Sfantului Parinte in țara noastra. Pe 2 iunie, la Blaj, liturghia de beatificare a celor șapte Episcopi greco-catolici martiri, de pe…