- Sute de mii de oameni au numarat secundele pana la intrarea in noul an in Times Square din New York, unde au urmarit coborand traditionala sfera de cristal care da startul lui 2019 si focurilor de artificii, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Masurile de securitate au fost stricte, autoritatile…

- 25.000 de persoane au ieșit, sambata, in strada, la Belgrad, pentru a protesta impotriva președintelui sarb Aleksandar Vucic. Manifestantii, aproape toti fara semne de apartenenta la vreun partid politic, au defilat fara incidente in centrul capitalei sarbe intr-o atmosfera destinsa, ...

- Un tanar in varsta de 30 de ani, din municipiul Suceava, care a provocat un tragic accident in urma caruia un barbat si fiul acestuia si-au pierdut viata, a fost condamnat definitiv, de Curtea de Apel Suceava, la 2 ani si 40 de zile de inchisoare in regim de detentie. Sentinta definitiva a fost ...

- Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc Doboș sustine, in contextul dezbaterilor public despre amnistie si gratiere, ca'nu trebuie sa iertam oameni care au greșit fața de țara sau fața de viețile altora' Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu,…

- Mai mulți suporteri i-au cerut demisia lui Nicolae Dica in timpul meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 0-2, dar și la finalul partidei de pe Arena Naționala. Antrenorul susține ca totul ar fi plecat de la cațiva suporteri care ar fi platiți sa-l denigreze in timpul meciurilor. "Au fost cațiva care mi-au…

- Preot la Biserica Mavrodolu din Pitesti, Paul Stanescu ajuta de aproape zece ani mii de copii si oameni sarmani din Arges. Saptamana trecuta, preotul, impreuna cu mai multi oameni de bine a asigurat o masa si o petrecere speciala la doua restaurante din centrul Pitestiului pentru 55 de copii saraci.…

- Un gest pe care cei cu mulți bani, societați comerciale prospere sau instituții il ocolesc de multe ori, mai ales acum in pragul Sarbatorilor, este fapta indreptata catre cea mai sensibila categorie din cate exista, dar și cel mai greu incercata de viața – copiii de la casa de copii. Copii care au avut…

- Peste 12 mii de oameni din patru localitați vor beneficia de asistența medicala urgenta de calitate. Asta pentru ca in comuna Bacioi din municipiul Chisinau a fost adusa o ambulanța noua, dotata cu echipament modern.