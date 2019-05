Zeci de mii de oameni, așteptați la mitingul PSD. Dragnea, mesaj important (P) Iașiul a inceput sa se aglomereze inca de dimineața in așteptarea celui de-al doilea mare miting electoral al PSD organizat in vederea alegerilor europarlamentare de pe 26 mai. Dupa ce la Craiova, la prima prezentare a candidaților PSD pentru alegerile europarlamentare, social-democrații au strans peste 45.000 de oameni, la Iași scenariul se va repeta. Mitingul […] Zeci de mii de oameni, așteptați la mitingul PSD. Dragnea, mesaj important (P) is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

