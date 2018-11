Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de romani din mai multe județe, Republica Moldova și diaspora sunt așteptați, in 1 Decembrie, la Alba Iulia, la un marș al Centenarului, organizat pentru unirea Republicii Moldova cu Romania. George Simion, președintele Platformei Unioniste ”Acțiunea 2012”, unul dintre organizatorii marșului,…

- Mii de copii, tineri și adulți din peste 30 de localitați din România se reunesc la data de 29 septembrie în Cetatea de la Alba Iulia pentru a intra în Cartea Recordurilor cu cea mai mare harta a unei țari formata din oameni.

- Dupa ce poliția a zadarnicit Marea Adunare Centenara din 1 septembrie, TIMPUL a adresat urmatoarele trei întrebari unor participanți la Marșul de la Alba Iulia la Chișinau, pentru a afla cum comenteaza ei incidentele de duminica trecuta și cât de încrezatori mai sunt ca Unirea…

- Mii de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat in Piata Marii Adunari Nationale, la Marea Adunare Centenara, acolo unde a ajuns Marsul Unirii, manifestatia a zeci de unionisti, in frunte cu activistul George Simion, care nu a fost lasat sa intre in Moldova, si deputatul Constantin Codreanu,…

- Mii de unionisti de pe ambele maluri ale Prutului se aduna la Marea Adunare Centenara sambata, 1 septembrie, incepand cu ora 12.00, in Piata Marii Adunari Nationale (PMAN) din Chisinau, acolo une va ajunge si Marsul Unirii, manifestatia a zeci de unionisti, in frunte cu activistul George Simion si deputatul…

- In urma protestului spontan din Vama Leușeni, 34 din cei 35 de cetațeni ai Romaniei care participa alaturi de basarabeni in Marșul Centenarului, au fost lasați sa treaca vama. Singurul reținut este George Simion, președintele Acțiunii 2012. Situația la vamile cu Republica Moldova este, insa, dificila,…

- CHIȘINAU, 28 aug – Sputnik. Scandal la hotarul moldo-român, la punctul de trecere Albița –Leușeni. Unui grup din 35 de cetațeni români, care fac parte din Marșul Unirii, și care se îndreptau din Alba Iulia spre Chișinau, nu li se permite de luni, 27 august, trecerea…

- Mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul organizat astazi in Piata Victoriei din București. Printre cei care au pornit spre Capitala se afla mai mulți cetațeni din Alba Iulia. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor…