Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE. "Inregistrarea audio din interiorul…

- Autoritatile au retinut un nou suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, la cateva ore de la eliberarea romanului acuzat de asasinarea acesteia, relateaza publicatia Nova.bg, mentionand...

- Un barbat a intrat cu mașina într-o piața aglomerata din Hengyang, sudul Chinei, ucigând cel puțin noua oameni și ranind alți 43, au aunțat oficiali locali, potrivit BBC News.Un SUV de culoare roșie a patruns miercuri în piața Binjiang din orașul Hengyang, provincia Hunan,…

- Autoritatile buzoiene au identificat zona in care urmeaza sa fie amenajata o banca de gene pentru legumicultura, floricultura si plante aromatice. Proiectul privind infiintarea acestei banci nationale de gene ar urma sa fie dezbatut si votat in regim de urgenta in Senat. Primarul Buzaului, Constantin…

- Un incendiu de proporții a izbucnit, marți dimineața, intr-un bloc de locuințe din orașul ceh Plzen, in care locuiau in special muncitori romani și Ucraineni. Ambasada Romaniei din Praga a anunțat ca monitorizeaza situația, dar in prezent nu exista romani raniți, dar monitorizeaza situația, scrie Observator.tv.…

- Autoritatile din fosta republica sovietica Belarus l-au retinut pe redactorul sef al agentiei de presa independente BelaPAN, Irina Levsina, a informat joi presa rusa, relateaza dpa preluata de Agerpres. Irina Levsina si alti jurnalisti au fost arestati in ultimele zile pe motiv ar utiliza,…

- Codul Administrativ a fost atacat la CCR de președintele Klaus Iohannis. Șeful statului arata, in sesizare, ca legea fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului. In plus, se poate ajunge la situații in care o limba a unei minoritați naționale sa fie utilizata in raporturile instituționale…

- Compania de prelucrare a lemnului Holzindustrie Schweighofer continua sa se aprovizioneze cu material lemnos provenit din parcurile nationale ale Romaniei, in ultimele 18 luni furnizorii de lemn ai firmei transportand peste 35.000 de metri cubi de lemn provenit din doua parcuri nationale, sustine un…