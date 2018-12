Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie, relateaza…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a confirmat in weekend ca va participa la alegerile parlamentare preconizate pentru 24 februarie pe listele Partidului Socialistilor (de stanga, prorus), chiar daca anterior seful legislativului de la Chisinau, Andrian Candu, declarase ca Dodon…

- CHIȘINAU, 6 nov – Sputnik. Președintele moldovean a declarat nui post de televiziune de la Chișinau ca a abordat subiectul reducerii prețului pentru gazele naturale atât cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, cât și cu președintele concernului Gazprom, Alexei Miller. …

- Federația Rusa ar putea acorda Republicii Moldova un miliard de dolari pentru reparația drumurilor. Declarația a fost facuta de președintele Igor Dodon în cadrul unei ediții speciale la postul de televiziune NTV. Șeful statului spune ca a discutat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, și-a reluat azi activitațile obișnuite, la doua zile dupa accidentul rutier in care a fost implicat . Igor Dodon a recunoscut ca mai are nevoie de supravegherea medicilor, iar din imagini se poate observa ca are inca urme ale accidentului la nas. Prima ieșire…

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a publicat duminica pe pagina sa de Facebook o înregistrare video cu momentul producerii accidentului în care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.

- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.SURSE - Omul care poate decide…