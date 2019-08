Stiri pe aceeasi tema

- Romania, cea mai mare crestere din UE la numarul de masini noi inmatriculate. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu -7.8% in iunie 2019 fata de iunie 2018, atingandu-se un nivel de 1,446,183 unitati. Pe primele sase luni din 2019, in UE, au fost inmatriculate 8.183.562…

- O analiza realizata de ECONOMICA.NET pe baza datelor generate de Food Price Monitoring Tool, un instrument creat de Euromonitor cu date despre evolutia preturilor la raft in industria alimentara arata ca in Romania in anul 2018 s-a inregistrat o crestere moderata a preturilor la alimente fata de anul…

- ​Piața asigurarilor din România a crescut cu 7,4% în primele trei luni din acest an, primele brute subscrise de societațile de asigurare atingând 2,71 miliarde de lei, a anunțat miercuri ASF. Pe segmentul RCA, firmele au subscris prime în valoare de aproximativ 970 de milioane…

- Romania, locul 16 in Europa la inmatricultarile de autoturisme noi. Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, atingandu-se un nivel de 1,400,518 unitati. Pe primele cinci luni din 2018, in UE, au fost inmatriculate 6,737,491 autoturisme…

- In anul 2018, portofoliul de credite in sold aferent clientilor persoane juridice a crescut cu cca. 13,1% fata de anul 2017, in timp ce la nivelul sistemului bancar acest indicator a inregistrat o crestere de numai 6,8%. De asemenea, Banca si-a majorat si portofoliul de credite in sold acordate persoanelor…

- Economia Uniunii Europene este in crestere pentru al saptelea an consecutiv si sunt semne ca aceasta tendinta se va mentine si in 2020, economiile tuturor statelor membre fiind in expansiune in ciuda conditiilor mai putin favorabile si a incertitudinilor de la nivel mondial, se arata intr-un comunicat…

- Numarul total de ovine si caprine a crescut la nivel national cu 1,8%, in 2018 fata de anul anterior, Romania clasandu-se astfel pe locul patru in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste efectivele din aceasta rasa, cu 11,69 de milioane de capete, dupa Marea Britanie, Spania si Grecia, reiese din…