Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.419 locuri de munca, in data de 22 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 9.851,…

- 800 de locuri de munca vacante la Cluj. Ce meserii se cauta Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.224 locuri de munca, in 20 februarie. Situatia locurilor…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.784 locuri de munca, în data de 19 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Sibiu,…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si de la munte Foto: Politia Romana Se circula în conditii de iarna pe mai multe sosele din nord si din zona montana, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Române. Compania de Drumuri a actionat cu peste opt sute…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 29.819 locuri de munca, în data de 16 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Timiș, Sibiu,…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe, respectiv 9.228,…

- Peste 28.900 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru vanzatori si muncitori necalificati, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, sunt inregistrate 28.921 locuri de munca vacante, cele mai multe –…

- Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ, cu depunere de strat de zapada consistent in estul Carpatilor Meridionali, in Carpatii Orientali, in cea mai mare parte a Moldovei si local in nordul Munteniei. Cele 14 judete care se vor afla sub cod galben de vreme…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Paisprezece judete se vor afla, de miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la aceeasi ora, sub atentionare cod galben de ninsori abundente si vant puternic, iar alte douasprezece judete sunt deja sub cod galben de vreme rea. Potrivit meteorologilor, pana joi dupa-amiaza vor fi precipitatii insemnate…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.921 locuri de munca, în data de 13 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.251 locuri de munca, in data de 6 Februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 6.816,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 21.118 locuri de munca, în data de 5 Februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcasting de vreme rea. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori și ceața densa. Sub avertizare de cod galben se afla noua județe din țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 22.618 locuri de munca, în data de 29 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.714 locuri de munca, in data de 22 Ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.535,…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele 12 ore, cu 894 de autoutilaje si peste 5.236 tone de material antiderapant, pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, a anuntat duminica Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 21.028 locuri de munca, in data de 19 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.517,…

- CNAIR precizeaza ca toata reteaua de drumuri nationale si autostrazi este deschisa circulatiei. In 16 judete, duminica se circula in conditii de ceata si nu este niciun sector de drum national sau autostrada inchis ori cu circulatia ingreunata din cauza fenomenelor meteorologice din Romania. Toate…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- O teorie simpla spune ca o creștere economica trebuie sa se reflecte in nivelul de trai al populației. De cațiva ani, guvernele Romaniei raporteaza creșteri economice in valuri; ba chiar in 2017 am fost pe prima poziție in UE și a doua sau a treia in lume ca performanțe economice. Bunastarea insa n-a…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.983 locuri de munca, în data de 17 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Sibiu, Prahova,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 18.221 locuri de munca, în data de 15 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment șanse minime, in Parlament.…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.535 locuri de munca, în data de 12 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi vacante sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 15.373 locuri de munca, în data de 10 ianuarie 2018.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 15.373 locuri de munca, in data de 10 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.183,…

- Optsprezece județe sunt, duminica, sub atenționare cod galben de vant și ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vant cu intensificari locale care vor atinge și depași la rafala 66 – 60 de kilometri…

- Meteorologii au emis duminica avertizari cod galben de ninsori si vant puternic pentru zonele de munte ale judetelor Mehedinti, Gorj, Valcea, Neamt, Suceava, Bistrita Nasaud, Maramures, Buzau, Prahova, Arges, Dambovita. De asemenea, pentru judetele Vaslui si Galati sunt semnalate precipitatii, lapovita…

- Potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 14:00, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80 - 90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Izolat se va semnala ninsoare. Tot…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.997 locuri de munca, în data de 20 Decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…

- Dintre cele 19.500 de locuri de munca disponibile la nivel national, 3.974 sunt in Bucuresti, 1.854 sunt in Arad, 1.654 sint in Prahova, 1.120 sunt in Sibiu, 993 sunt in Timis, 664 sunt in Cluj, 650 sunt in Constanta, 605 sunt in Iasi, 525 sunt in Dolj, 508 sunt in Ilfov, 433 sunt in Galati, 431…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.198 locuri de munca, în data de 8 decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt înregistrate în București, capitala fiind urmata de județele Arad,…

- Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de munca vacante, in evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 19.138 locuri de munca, in data de 7 decembrie 2017. Aradul ocupa locul secund in clasamentul pe tara, cu nu mai putin de 1.964…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 19.292 locuri de munca, în data de 6 decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt dispobile în București, capitala fiind urmata de județle Arad, Prahova,…

- Peste 16.700 de locuri de munca vacante au fost inregistrate la ANOF, cele mai multe in Capitala și județele Arad și Prahova. In continuare, angajatorii cauta in principal muncitori necalificați și lucratori comerciali. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a anunțat ca la nivelul țarii…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 16.752 locuri de munca, în data de 4 decembrie 2017.Aceasta este o scadere considerabila fața de finalul lunii noiembrie, când erau înregistrate…

- Cod galben de vant si viscol in 16 judete și in București Foto: Arhiva/ cnadnr.ro Meteorologii au instituit cod galben de vânt si viscol în 16 judete si în municipiul Bucuresti. În Arges si Dâmbovita se vor semnala, pâna la ora 13:00, intensificari ale…