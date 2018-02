Stiri pe aceeasi tema

- Procesul hackerilor ruși ce au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman.

- Carmen Șerban a facut dezvaluiri uluitoare despre mariajul parinților ei, care au divorțat, la un moment dat, dar, surprinzator, relația a devenit mult mai buna! Artista a mai spus ca ei s-au casatorit, din nou. Carmen a mai facut și alte dezvaluiri, despre ea, de aceasta data. „Parintii mei au fost…

- Decizie CCR: Inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, sa le poata contesta legalitatea CCR a statuat, in motivarea unei decizii de admitere a unei sesizari la Codul de procedura penala, ridicata de PICCJ-DNA, ca inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, pentru…

- Astazi, la o zi dupa trimiterea in judecata a lui Ionel Arsene, pentru doua fapte de trafic de influenta, judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Neamt a facut „verificarea starii de arest”. Ionel Arsene a fost prezent la sedinta de judecata, alaturi de avocatii sai. Dupa trei ore…

- O functionara a unei agenții BRD din Oradea a luat din conturile mai multor clienți 750.000 de lei in cinci ani, iar acum a promis ca va inapoia pagubiților prejudiciul. Reclamatiile impotriva functionarei au fost facute de conducerea bancii in toamna anului 2013, ca urmare a unor sesizari formulate…

- Camera de Conturi Vrancea a constatat 282 abateri la misiunile de audit derulate anul trecut la 23 de unitați administrativ teritoriale din Vrancea. Doua treimi dintre abaterile constatate au vizat „calitatea gestiunii economico financiare” și „modul de stabilire, evidențiere și urmarire…

- O tanara din Belgia a fost invitata la propria ei inmormantare si a avut un soc de proportii. Alaturi de alti tineri, aceasta s-a numarat printre persoanele alese sa isi vada propria inmormantare, desi e perfect sanatoasa si in floarea varstei. In momentul in care a inteles adevarul, insa, alaturi de…

- Astazi, , 21 februarie, DNA Bacau l-a trimis in judecata pe Ionel Arsene, președintele CJ Neamț și al PSD Neamț, in dosarul de trafic de influența in care este arestat preventiv in prezent. Procesul va avea loc la Tribunalul Neamț, unde a fost inregistrat dosarul și va intra in parocedura de Camera…

- Update: Peste 60 de oameni au veni la sediul Curtii Militare de Apel, loc unde se țin dezbaterile in dosarul Mineriadei, caz judecat de instanța suprema. Dosarul Mineriadei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15…

- Procesul in care este judecat medicul Gheorghe Dinica, cel care in urma cu mai bine de doi ani a fost acuzat ca ar fi luat spaga niste covrigi de la patronii unor firme de panificatie deoarece i-ar fi anuntat pe acestia ca urmeaza sa fie verificati de echipe ale DSVSA, se apropie de final. De fapt,…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Hackeri necunoscuti au furat anul trecut 339,5 milioane ruble (sase milioane de dolari) dintr-o banca ruseasca in urma unui atac in care au utilizat sistemul international de plati SWIFT, a anuntat vineri Banca Centrala a Rusiei, transmite Reuters.

- Politistii din cadrul Politiei Municipiului Pitesti au retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, pe G.Marian Cosmin, de 32 de ani, din comuna Uda, banuit de savarsirea infractiunii de talharie. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca, in seara zilei de 11 februarie, in timp…

- In urma cu cateva luni, Roxana Ciuhulescu divorta de Mihai Ivanescu, dupa zece ani de casnicie, iar fetita lor, Ana Cleopatra, ramanea alaturi de vedeta. Despartirea a fost anuntata printr-un mesaj postat pe blogul Roxanei, in care prezentatoarea a vorbit despre motivele care au dus la separare. Acum,…

- In anul 2007, cei doi fondatori Airbnb nu și-au permis sa inchirieze un apartament nou in San Francisco. Ca sa stranga niște bani, au hotarat sa iși amenajeze o camera in apartamentul pe care il aveau și sa o inchirieze pe termen foarte scurt. Pentru ca un anunț online era prea impersonal, au creat…

- In cursul zilei de luni, 05 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut o femeie in varsta de 35 de ani, banuita de savarsirea unui furt, dintr un centru comercial din sectorul 3. Potrivit Politiei Capitalei, la data de 28 decembrie 2017, politisti…

- Municipiul Constanta nu renunta in fata Asociatiei Culturale "Miscarea Teatrala pentru Educatia Tineretuluildquo; Zilele trecute, judecatorii Tribunalului Constanta au admis cererea asociatiei formulata in contradictoriu cu Municipiul Constanta prin Primar. Pe cale de consecinta, instanta a dispus obligarea…

- Un buzoian in varsta de 62 de ani a ajuns in aceasta seara la secția de poliție dupa ce a fost prins la furat intr-un magazin din carterul Dorobanți. Potrivit IPJ Buzau, barbatul a intrat in magazinul Triton din zona pieței și a sustras un pachet cu 12 tuburi de pasta de dinți, dupa care ...

- Judecatorii lugojeni au pronuntat primele sentinte in cazul a trei indivizi care la mijlocul lunii noiembrie au furat banii unui lugojean dupa ce i-au pus acestuia cutitul la gat. Atacul a avut loc pe strada Dobrogeanu Gherea din Lugoj, iar tinerii au fugit cu 250 de lei, bani pe care victima i-a avut…

- OMUL BUN…. Ies la iveala noi detalii, de-a dreptul incredibile despre cariera de hot a lui Catalin Lihor/El Fugitivo de la Banca. Patronul de la Vanbet, Fanel Bogos, care tocmai a fost pradat de acesta de 60 000 lei, a mai fost furat, de acelasi individ de o suma fabuloasa – 48 000 lei. Si [...]

- Politistii din Blaj au identificat-o pe o femeie din oras ca banuita de comiterea furtului unei sume de bani de la o pacienta internata in spital. Intregul prejudiciu a fost recuperat. La data de 19 ianuarie 2018, Politia Municipiul Blaj a fost sesizata de catre o femeie de 61 de ani, din Rosia de Secas,…

- La data de 19 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Vagiulești au fost sesizati de o femeie, de 72 de ani, din comuna Vagiulești, cu privire la faptul ca, in seara de 18 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-ar fi sustras, dintr-o camera a casei unde locuieste, suma de 1.400 de…

- Probleme mari pentru un celebru cantaret autohton. Acesta a fost pradat de hoti. Este vorba despre Pepe caruia i s-au furat de la o sala de fitness din Pipera 7.000 de lei. „Aveam banii cash, in buzunarul de la pantaloni. Cand m-am schimbat, i-am scos si i-am bagat in buzunarul de la geaca, sa nu…

- Rețineri in dosarul hoților de carbune din Hunedoara. Polițiștii de la Transporturi din Timișoara au reținut 10 persoane și au ridicat 150 de tone de carbune și 18.000 de lei in urma perchezițiilor. Suspecții au varste cuprinse intre 27 și 63 de ani.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat si retinut in cursul zilei de ieri, pentru 24 de ore, un tanar din municipiu, banuit ca in cursul lunii noiembrie a patruns in doua apartamente, de unde a sustras bani si bunuri, cauzand un prejudiciu de aproximativ 3 800 de lei.

- Doi talhari au fost prinsi de politie dupa ce i-au furat unui batran banii din buzunar. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in urma continuarii cercetarilor in cauza privind talharia comisa la data de 15.01.2018, ora 20.00, asupra unui barbat de 66 de ani, din comuna Dumbraveni, fapta ...

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- Rețelele conduse de marii politicieni și proiectele de milioane de euro nu mai sunt la moda in lumea celor care fac rost de bani de la bugetul statului. Noua tendința a sezonului este bazata pe o strategie...

- Trei tineri sunt anchetati de politistii hunedoreni, fiind acuzati ca au furat banii, cardurile si un telefon mobil din camera unei pensiuni situata pe Valea Raului Mare, dupa care suspectii au efectuat diverse cumparaturi, paguba calculata depasind 46.000 de lei, informeaza Agerpres. Furtul…

- O femeie de 31 de ani este cercetata pentru furt, dupa ce a intrat in camera de garda a unei unitati medicale si profitand de neatentia personalului medical i-a sustras banii pe care ii avea in poseta.

- Organizatiile asociate Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, care vor debuta pe 9 februarie, au devenit deja tinta hackerilor, conform unui raport al societatii informatice McAfee, citat de AFP. Hackerii incearca sa intre in sistemele computerelor acestor organizatii pentru a…

- Adelin George Vlai, avocatul trimis in judecata pentru trafic de influenta si uz de fals, va fi judecat intr-un nou dosar. De aceasta data, este vorba despre infractiuni la regimul circulatiei rutiere. Pe rolul Curtii de Apel Timisoara a fost inregistrat un dosar in care Adelin Vlai este acuzat de conducerea…

- Kristy Shen, fondatoarea blog-ului Millennial Revolution, are 1 milion de dolari în banca. Ea a dezvaluit care este greseala cea mai comuna pe care o fac foarte multi tineri atunci când este vorba de bani. Oamenii nu-si noteaza cheltuielile. „Astfel nu stiu unde se duc banii",…

- Un barbat este cautat de Politia Galati, dupa ce a furat banii donati de oameni pentru asociatiile de protectia animalelor fara stapan. Hotul a fost surprins de o camera de supraveghere in timp ce lua doua cutii cu bani dintr-un coafor canin, transmite corespondentul Mediafax.

- Pe facebook s-a creat deja mobilizare generala pentru prinderea faptașului: "Va rugam sa ne ajutati cu orice informatie sau un share . Azi in jurul orei 12:00 acest baiat a venit prima oara sa ceara informatii dupa care a venit si a furat donatiile pentru Help Labus ... cuvintele nu-si…

- Perioada Sarbatorilor de iarna ar trebui sa constituie un prilej de bucurii si emotii. Cu toate acestea, in timp ce oamenii de buna credinta sunt preocupati de cumparaturi pentru sarbatori, infractorii se agita pentru propriile „achizitii”. Aglomeratia din piete, magazine si mijloace de transport in…

- • Daniel Lazar a obtinut mai multi bani de la niste tinere • cauza a trecut de Camera preliminara si procesul intra in linie dreapta • Magistratii din cadrul Judecatoriei Piatra Neamt au finalizat procedura de Camera preliminara si au dispus inceperea procesului in care pietreanul Daniel Lazar, de 43…

- O fosta angajata a unei sucrusale de banca din Alba, pe nume Elena Meteșan, a fost condamnata la trei ani de închisoare cu executare pentru delapidare. Ea susține ca, de fapt, a vrut sa se razbune pe banca.

- BERBEC E o perioada favorabila pentru a reanaliza situatia ta profesionala si poate vei descoperi ca e timpul pentru o schimbare, scrie eva.ro. Citeste si HOROSCOP Mariana Cojocaru. Iata de unde ne sare norocul in cale in 2018 VIDEO Poti incepe un nou capitol in cariera atat…

- Polonezul Kazimierz Piechowski, un prizonier care a evadat in mod spectaculos din lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz furand masina decapotabila a comandantului lagarului, a murit vineri la 98 de ani la Gdansk, a anuntat Institutul Memoriei Nationale - IPN din Polonia.

- ​Hackeri platiti probabil de un stat au penetrat sistemul de securitate al unui obiectiv industrial de mare importanta, reusind sa opreasca activitatea, a anuntat compania de securitate informatica FireEye, citata de Reuters. FireEye nu a spus despre ce fel de obiectiv este vorba si nici industria in…

- Un primar PSD din Gorj a fost trimis in judecata de catre DNA, impreuna cu fiica sa, pentru ca a primit zeci de mii de euro din fonduri europene pretinzand ca va creste vaci. Fiica sa e in Anglia, iar primarul n-are nicio vaca, desi a luat banii. Michy Nioata a facut toata afacerea in 2011,…

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie 2017.…

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda in serverele uneia dintre cele mai cunoscute companii care pune...

- NECAZ… Hotii au lasat un batran in varsta de 80 de ani, din satul Arsura, fara economiile stranse cu mult efort. Acestia au patruns in casa, spun vecinii, de unde au sustras suma de 3.300 de lei. “Este un batran de la noi din sat, Mitica Dudeanu, care a strans si el niste banuti, cel [...]

- Echipa de fotbal Pandurii Lignitul Targu Jiu asteapta degeaba cei 500.000 de lei de la Consiliul Judetean Gorj. Chiar daca suma a fost prinsa in buget, banii nu vor ajunge la Pandurii. Presedintele Cosmin Popescu a explicat ca din acest a...