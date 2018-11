Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, sambata de MEDIAFAX, daca a avut discutii cu Dacian Ciolos in vederea unei viitoare fuziuni USR-MRI, Claudiu Nasui a raspuns: "Nu. Exista o delegatie a USR care s-a facut de negociere, de apropiere fata de Romania 100. Nu fac parte din ea. Am participat la doua inalniri care au avut loc. (...)…

- Un tribunal pakistanez a ordonat miercuri punerea in libertate a fostului premier Nawaz Sharif, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru coruptie in prima instanta, in asteptarea incheierii procedurii in apel, scrie agerpres.ro.

- Noi contre intre Petre Daea si Dacian Ciolos pe tema pestei porcine. Dupa ce ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca fostul premier ar trebui sa dea socoteala pentru raspandirea virusului, Dacian Ciolos i-a raspuns in direct la Digi24 ca actuala guvernare pare depasita de situatie.

- Sotia fostului prim-ministru pakistanez Nawaz Sharif a decedat la o clinica din Londra, dupa o batalie de peste un an cu cancerul, a anuntat familia sa marti, transmite dpa preluata de Agerpres. Starea lui Begum Kulsoom Nawaz, care avea 68 de ani, s-a agravat in cursul noptii si a fost trecuta…

- Fratele fostului premier armean, Hovik Abrahamyan, Jonik, a fost retinut miercuri de serviciile de securitate din Armenia, fiind suspectat de posesie ilegala de arme, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Remus Truica, fostul șef de cabinet al lui Adrian Nastase, a dat azurul de odinioara al Caraibelor pe o scurta vacanța pe litoralul romanesc, alaturi de iubita lui. Și-au lasat in grija bunicilor baiețelul de nici doi ani și s-au bucurat de liniște și de un bronz perfect.