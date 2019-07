Zeci de mii de incendii, stinse în primele şase luni. Bilantul IGSU. "Puţini mărturisesc..." "Aud glasul focului, iar in nari simt mirosul de ars. Traiesc fiecare scena de lupta cu flacarile la intensitate maxima, iar chipurile incordate stau dovada efortului depus pe timpul misiunilor de salvare. Puțini dintre ei marturisesc familiei despre ceea ce vad și traiesc zilnic la intervenții… nu vor ca cei dragi sa se ingrijoreze! Zilnic au parte de adrenalina, situații limita și imagini impresionante cu oameni care au nevoie de ajutor. Numai in primele șase luni ale anului, pompierii au stins mai mult de 21.000 de incendii și au salvat peste 3.700 persoane aflate in dificultate",… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In primul semestru al anului 2019, subunitatile de interventie ale ISU „Basarab I” Dambovita au fost alertate la 6.852 situatii de urgenta si alte evenimente (in medie 37,85 pe zi), din care: – 187 incendii (2,9%); – 771 arderi nceontrolate (11%); – 5229 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D. (75%);…

- Un tren de pasageri s-a ciocnit joi cu un vagon de marfa oprit pe sine, in estul Pakistanului. Primele comunicate au anuntat 11 morti si peste 60 de raniti. Printre victimele decedate a fost gasita o intreaga familie - parintii si cei doi copii. Cauza accidentului nu este inca stabilita, insa…

- Ultima proba a examenului de bacalaureat a avut loc ieri. Primele rezultate vor fi afisate la licee pe data de 5 iulie in jurul orei 16.00. Bilantul examenului de bacalaureat arata un numar de 5 elevi eliminati pentru ca au incercat sa copieze si apr...

- Dupa cele sase luni din acest an, Ministrul Transporturilor a redus estimarea de kilometri de autostrada care vor fi deschisi circulatiei in 2019 la 100, de la 120, numarul dat de Compania de Drumuri. In acesta perioada s-au semnat mai multe contracte...

- Radu Mazare vrea sa se casatoreasca cu iubita sa, Roxana Mihalache, pe 10 iulie, dar asteapta inca un raspuns de la oficialii Primariei Sectorului 5, unde trebuie depuse actele, a anuntat Mihai Mazare, fratele fostului primar al orasului Constanta. Inițial, fostul edil a vrut sa se casatoreasca pe…

- In urma cu cateva zile, Otilia Bilionera a fost ceruta in casatorie! La inceput de saptamana, artista a facut declaratii uimitoare referitoare la acest moment special si la nunta pentru care incep pregatirile.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a desfasurat astazi, 17 iunie, intre orele 12.00 – 15.00, la Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi, un exercitiu de cooperare cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie la producerea…