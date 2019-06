Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Elveția se pregatesc pentru o greva la nivel național, ca raspuns la ritmul lent în care problemele legate de egalitate sunt rezolvate, scrie BBC News. Protestele de vineri au loc la 28 de ani de la o mișcare similara în care au fost implicate jumatate de milion de femei,…

- Zeci de mii de femei din Japonia au semnat o petiție prin car cer sa nu mia fie obligate sa poarte pantofi cu toc la locul de munca. Mișcarea inițiata de acestea se numește #KuToo și urmarește sa rupa codurile vestimentare extrem de stricte din Țara Soarelui Rasare.

- „Noi nu le facem nimic, doar ii gazduim. Vorbiti cu jandarmii", a spus un politist pentru publicatia locala citata. Protestatarii vor fi tinuti la politie pana se termina vizita lui Dragnea. Unul dintre protestatari a fost urcat in duba in desi a spus ca este un abuz, el intreband in mod repetat care…

- Statisticile Eurostat spun ca cifra femeilor care traiesc singure cu copiii este de șapte ori mai mare decat cea a barbaților, numarul femeilor il depașește pe cel al barbaților, iar satisfacția asupra vieții este similara la ambele categorii, relateaza Mediafax.Citește și: Ion Cristoiu,…

- Viorica Dancila nu a ințeles nimic! Nici nu ma așteptam! Pentru ea, o sa traduc in limba romana, deși sunt convins ca tot nu pricepe! Nici de pe hartii, nici altcumva! Prețuiesc toate femeile, care sunt harnice și oneste, care iși construiesc cariera profesionala pe munca lor. Care nu au nevoie sa fie…

- In Republica Moldova, nivelul de adresabilitate la medic este foarte scazut. 50,9% din femeile din mediul rural se adreseaza la medic doar in cazuri critice, cand problema de sanatate deja nu mai poate fi tratata. In mare parte insa, femeile nu au acces la Centre de sanatate. Aceasta este concluzia…

- Pentru un grup cunoscut pentru atitudinea sa strict conservatoare fața de drepturile femeii, aceasta mișcare reprezinta un pas catre abordarea cerințelor ca femeile sa fie incluse in discuții, menite sa puna capat la mai mult de 17 ani de razboi in Afganistan. "Vor exista femei printre membrii…