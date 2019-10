Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, Iasul este polul ortodoxiei din Romania. Ca in fiecare, an mii de credinciosi veniti din intreaga tara asteapta sa se inchine la moastele Cuvioasei Parascheva. Peste 25.000 de persoane asteapta, in aceste momente, sa se inchine la racla, cozile cu pelerini ajungand la stalpul 60. Pana…

- Un accident naval a avut loc sambata dimineata, pe Dunare, dupa ce un cargo s-a ciocnit de o nava de croaziera, aceasta din urma suferind avarii in zona suprastructurii. In urma evenimentului doua persoane au fost preluate de cadrele medicale de pe ambulanta pentru investigatii medicale.

- Potrivit salvatorilor carașeni, la Jupa, noua persoane au fost implicate in accident și, din fericire, nu au ramas victime incarcerate. O persoana a fost ranita, ea fiind preluata și transportata de ambulanța la spital. La fața locului au intervenit doua echipaje de ambulanța, unul SMURD…