- Aproximativ 65.000 de contribuabili au beneficiat de prevederile Legii prevenirii, in perioada februarie 2018 - iunie 2019 iar inspectorii antifrauda au emis, pana in prezent, peste 2000 de avertismente, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala remis joi AGERPRES. "Agentia…

- ​ANAF a demarat, începând din 1 august, o amplã acțiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformãrii la declarare a obligațiilor fiscale, se arata într-un comunicat de presa al instituției. În aceastã campanie este…

- Ministerul Finantelor vrea sa elimine din Legea prevenirii incalcarea termenului de utilizare a noilor case de marcat, masura fiind necesara deoarece operatorii economici care incalca obligatia de dotare cu noile dispozitive nu au motive obiective pentru neconformare. "MFP propune, printr-un…

