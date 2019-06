De astazi și pana duminica, in municipiul Miercurea-Ciuc, vor avea loc manifestari religioase si comemorative, prilejuite de sarbatorirea Rusaliilor Catolice, ce se vor desfasura la Catedrala Franciscana Sumuleu-Ciuc si pe Dealul Sumuleul Mic. Ca in fiecare an, zeci de mii de credinciosi romani si straini vin in pelerinaj pentru a sarbatori Ziua Rusaliilor.

Cu aceasta ocazie autoritațile s-au pregatit și au luat masuri sporite de siguranța.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltul" al judetului Harghita va lua toate masurile pentru gestionarea eficienta a potentialelor…