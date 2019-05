Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 85 de migranti au fost salvati de la bordul unei ambarcatiuni din lemn in largul coastelor Maltei, a anuntat sambata armata malteza, relateaza DPA si Reuters, potrivit agerpres.ro.Operatiunea survine la o zi dupa ce in naufragiul unei ambarcatiuni in Marea Mediterana in largul…

- Reprezentanții Interpol transmit ca au destructurat o rețea de traficanți de persoane din regiunea vestica a Africii. Au salvat 220 de persoane, printre care se numara și 157 de copii. Unii dintre aceștia nu aveau mai mult de 11 ani. Victimele fie erau sau urmau sa fie vandute ca forța de…

- Nava nu are voie sa intre in apele teritoriale italiene si o incalcare va pune in pericol securitatea nationala, se spune intr-o scrisoare adresata joi de Ministerul de Externe italian ambasadorului german de la Roma. Alan Kurdi navigheaza sub pavilion german si este de datoria statului de pavilion…

- Un fost ministru de afaceri externe care a facut campanie impotriva aderarii Maltei la UE a fost investit joi al zecelea presedinte al insulei, relateaza dpa.George Vella, 76 de ani, de profesie medic, a depus juramantul in cadrul unei ceremonii la Palatul Prezidential din capitala La Valetta.…

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Persoanele salvate sunt de diferite nationalitati africane si printre ele se afla 19 femei si sase copii. Migrantii beneficiaza de asistenta umanitara si au fost predati departamentului din Tripoli care se ocupa de imigratia ilegala. Din cauza insecuritatii si a haosului ce au urmat dupa revolta…