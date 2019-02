Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane au efectuat o lovitura aeriana in Somalia, omorand 24 de islamisti ai gruparii shebab, au anuntat joi responsabili ai Pentagonului, transmite AFP, potrivit Agerpres.Bombardamentul a avut loc miercuri, in apropierea "unei tabere teroriste" din regiunea Hiran, in centrul Somaliei,…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press, citat de mediafax.

- Cel putin 62 de membri ai unor militii islamiste al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene efectuate de aviatia americana in weekend, a anuntat Comandamentul american pentru Africa (AFRICOM) intr-un comunicat difuzat luni, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Sase atacuri aeriene au fost…

- Statele Unite isi reduc numarul de militari din Africa, dar raman "mai angajate ca oricand" pe acest continent a carui stabilitate este primordiala pentru securitatea internationala, a declarat seful fortelor terestre americane din Africa (USARAF), generalul Roger Cloutier, intr-un interviu acordat…