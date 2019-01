Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia fundamentalista Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, a revendicat atacul terorist comis intr-un complex hotelier din orasul kenyan Nairobi, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai multe modalitați de plata a amenzilor rutiere "Noi suntem…

- Autoritatile americane au folosit gaze lacrimogene pentru a impiedica aproximativ 150 de migranți care se adunasera de-a lungul unei portiuni a zidului de frontiera din orasul mexican Tijuana pentru a incerca sa treaca in Statele Unite, relateaza Associated Press.

- Cifra reprezinta o crestere in comparatie cu cele 82 de cazuri de jurnalisti ucisi in 2017. Printre cei ucisi sunt inclusi 84 de jurnalisti, cameramani si tehnicieni, precum si zece membri ai personalului media, dintre care conducatori auto si ofiteri de protectie. Ei au fost fie asasinati, luati…

- Producatorul de automobile electrice Tesla a numit, vineri, doi membri independenți in Consiliul de Administrație, pentru a indeplini ințelegerea incheiata cu autoritațile de reglementare a pieței de capital din Statele Unite, informeaza site-ul agenției de presa Associated Press citat de Mediafax.

- Cele sase atacuri de sambata si duminica au avut loc in apropiere de Gandarshe, un oras la sud-vest de capitala Mogadishu. Ele au avut ca tinta o cunoscuta tabara a Al-Shabaab si au fost coordonate cu guvernul somalez, au precizat SUA intr-un comunicat transmis luni."Alaturi de partenerii…

- Saizeci si doi de militanti Al-Shabaab au fost ucisi in atacuri aeriene desfasurate de SUA in Somalia in weekend, cele mai recente dintr-o serie de atacuri ale armatei americane in aceasta tara din estul Africii ca parte a campaniei antiteroriste, relateaza dpa preluata de Agerpres. Cele sase…

- Doi membri ai echipajelor a doua aeronave apartinand Marinei SUA care s-au prabusit joi dimineata in Oceanul Pacific, in apropierea coastei de sud-vest a Japoniei, au fost gasiti de catre echipele de salvare, unul aflandu-se in stare stabila, relateaza Associated Press.