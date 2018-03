Stiri pe aceeasi tema

- Educatoarea din Timișoara care și-a inecat fetița de numai patru anișori, dupa ce i-a taiat venele, n-a avut niciodata probleme de comportament care sa arate ca ar putea recurge la un asemenea gest. Marți, Oana Neț și-a ucis copila dupa o cearta cu soțul, dupa care a incercat sa se sinucida cu erbicid.…

- La bursa locurilor de munca, oamenii au ajuns sa se roage sa NU fie angajati. S-a intamplat la Targoviste, iar cei care fug de munca sunt asistatii social. Prefera sa stea degeaba pe bani mai putini, decat sa munceasca pentru un salariu.

- „Noi, doctorii din Quebec care credem intr-un sistem public puternic, ne opunem recentelor mariri de salarii negociate de federatie medicale care ne reprezinta”, se arata in scrisoarea respectiva, semnata și de peste 150 de studenți la medicina, scrie digi24.ro. „Creșterile salariale sunt cu atat…

- Ideea initiala, cum ar fi negocierea in noul CCM a alocarii unei suplimentari financiare de 10 milioane de lei pentru salariatii CEO, a picat. In sedinta comisiei de negociere a CE Oltenia, administratia a anuntat liderii organizatiilor sindicale ca nu sunt bani. Liderul din Jilt, Adrian…

- Infirmierul din Slatina care și-a ucis iubita , o asistenta de la Spitalul Județean Slatina, a lasat un bilet in locuința sa, prin care iși explica gestul. Gheorghe Ghenea a scris ca victima sa, Ramona Cosmescu, avea o relație cu un polițist sub acoperire, aceștia urmarind ca el sa ucida doua persoane.…

- Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor „este o decizie care vine cu niste costuri. Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost nevoie de sacrificii…

- "Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele care urca pe grila din 2022 direct, incepand de maine (joi - n.r.), va vom transmite salariile ca sa vedeti despre ce este vorba. Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident…

- Vara se anunța a fi una plina de distracție, iar daca ai de gând sa surprinzi cele mai tari momente ale acelor luni într-un mod original, o drona este un gadget extrem de important pentru bagajul tau. Stai liniștit, nu este chiar atât de complicat sa pilotezi o drona. Nu trebuie…

- Sistemul de pensii actual nu da sanse mari romanilor la un trai decent la batranete. Factorii sunt mai multi si se refera atat la nivelul salarizarii cat si la nivelul cotizarii. Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizatde asigurat in perioada de cotizare cu valoarea…

- Gabriel Enache a povestit ce a trait la FCSB, la doar o zi dupa ce a batut palma cu Rubin Kazan. "Acest transfer m-a luat și pe mine prin surprindere. Totul s-a intamplat foarte repede. M-am ințeles cu FCSB, am semnat rezilierea și, in doua ore, a venit oferta de la Rubin Kazan. Am facut tot…

- Ce pensie vei avea la batranete in functie de salariul lunar. Vezi cum se calculeaza pensiile in Romania Sistemul de pensii actual nu da sanse mari romanilor la un trai decent la batranete. Factorii sunt mai multi si se refera atat la nivelul salarizarii cat si la nivelul cotizarii. Cuantumul pensiei…

- Sistemul de pensii actual nu da sanse mari românilor la un trai decent la batrânete. Factorii sunt mai multi si se refera atât la nivelul salarizarii cât si la nivelul cotizarii.

- Angajatii Salinei de la Slanic, judetul Prahova, au intrat in greva, marti. Circa 80 de mineri sunt blocati in subteran si refuza sa iasa, in timp ce altii protesteaza la suprafata pentru a atrage atentia asupra salariilor mici si a lispei investitiilor.

- Tudor Barbu a marturisit, in direct la emisiunea de televiziune pe care o modereaza, care este salariul sau lunar. Tudor Barbu este un politician și ziarist roman. A fost ales senator in legislatura 2012-2016, din partea PP-DD. In prezent, este realizatorul și moderatorul emisiunii „Se intampla acum”,…

- 652 din 3.500 de biologi si chimisti din Sistemul Sanitar public si privat au semnat un Memoriu, prin care le cer primului ministru, ministrului muncii, ministrului sanatatii si presedintelui Camerei deputatilor sa modifice grila noii legi de salarizare.

- Bugetul pe 2018 al Primariei Municipiului București este de 5,7 miliarde de lei, fiind vorba de o creștere a veniturilor de 41% fața de cele de anul trecut. Cei mai mulți bani merg la strazi. Exista insa și lucrari majore de infrastructura carora le sunt alocați foarte puțini bani fața de cat ar fi…

- Cyril Ramaphosa, liderul partidului la putere Congresul National African (ANC), 'a fost ales presedintele Republicii Africa de Sud', a declarat presedintele Curtii Constitutionale, Mogoeng Mogoeng, in aplauzele deputatilor reuniti in sesiune extraordinara.Extrem de controversatul presedinte…

- BERBEC: cea mai senzuala zodie Acești nativi nu sunt cei mai draguți nativi din zodiac, insa sunt persoane energice care au un farmec și o carisma irezistibila, scrie estisuperba.ro. Din acest motiv, berbeci nu duc niciodata lipsa de admiratori. Citeste si Singura femeie din zodiac…

- Regulamentul de sporuri este extrem de complex si trebuie luat bucatica cu bucatica, a declarat marti, presedintele SANITAS, Leonard Barascu, la iesirea de la discutii cu ministrul Sanatatii. Potrivit acestuia, este nevoie de mai multe date din partea consiliilor judetene, precum si alte calcule, pentru…

- DNA Ploiesti este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, precum si vestitul procuror Mircea Negulescu, zis „Portocala”, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta astazi o serie de masuri care sa mentina salariul net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru mai multe tipuri de angajati, respectiv cei scutiti de impozit si cei care lucreaza part-time, atat bugetari,…

- Infectia contractata de un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a fost atat de agresiva incat a persoana a fost aproape sa-si piarda bratul sau chiar viata. Doctorii sustin ca obiceiul acestuia de a-si trosni degetele a fost cauza...

- Rovana Plumb este una dintre cele mai puternice femei din politica la ora actuala. Aceasta se poate lauda cu o cariera politica impresionanta și cu faptul ca a reușit sa reziste mulți ani la cel mai inalt nivel, scrie bugetul.ro.In Guvernul Dancila s-a zvonit ca Rovana Plumb ar urma sa ocupe…

- Ministrul Administrației și internelor, Carmen Dan, a susținut in urma cu puțin timp, o conferinta de presa pe tema salariilor din instituția pe care o conduce. Potrivit oficialului de la MAI, salariile angajaților MAI, conform tuturor simularilor, nu scad. Carmen Dan a declarat ca, in anul 2017, potrivit…

- „Salariul presedintelui determina maximum in sistemul bugetar si niciun alt salariat nu il mai poate depasi. (...) Mentionez ca s-a stiut de faptul ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai. Eu, cel putin, am anuntat acest lucru in mai multe interviuri, dar si in…

- „Aș fi ipocrit sa spun «Știți, nu știu cat am salariul, nu știu daca mi-a crescut...». Nu am spus ca nu a crescut, da? Și m-ați ajutat și ieri ca am vazut la televizor o situație legata de miniștri, parlamentari și nu numai. Salariul a crescut. Este adevarat și normal este sa creasca pentru cei care…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, considera ca decizia luata de Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) de a-i exonera pe sportivii rusi suspendati pe viata pentru dopaj este una "extrem de dezamagitoare si surprinzatoare", informeaza AFP. "Aceasta decizie…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane. Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii…

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- Exista o scena extrem de familiara pentru elevi, studenti si alte persoane care vor sa memoreze sau sa invete ceva, dar a doua zi, in momentul testului, au uitat tot. Un studiu recent rezolva aceasta problema, cu o metoda care era sub nasul...

- Incepand cu 27 ianuarie 2018, data la care a intrat in vigoare Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza, persoanele cu venituri reduse vor scapa de mai multe comisioane…

- Sindicatele din A.B.A. Siret Bacau participa marți, 30 ianuarie 2018, la un miting de protest impotriva modului in care sunt respectate drepturile salariale la A.N. ”Apele Romane”. Vor participa reprezentanți ai salariaților din Administrația... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Lucretiu Tudor este un tanar ce se poate laiuda cu realizari extrem de importante. Tanarul ce va implini 37 de ani abia in luna aprilie a acestui an tocmai ce a fost numit ca sef al Finatelor Publice din Arges pe o perioiada de sase luni. Acesta vine in functie dupa ce Petre Cojocaru s-a retras din…

- Medicul psihiatru Ghiorghe Talau, unul dintre cei mai cunoscuti medici psihiatri din Sibiu, a murit la varsta de 69 de ani, scrie tribuna.ro.Ghiorghe Talau a fost apreciat in breasla sa. A fost membru al Asociatiei Romane de Psihoterapie, al Asociatiei Romane de Psihiatrie si al Organizatiei Mondiale…

- Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fata de programele precedente, acesta nu mai contine teremene limita.…

- O multime de publicatii au dovedit, de-a lungul timpului, ca erori rusinoase de Photoshop pot avea loc si in cazul celor mai celebre reviste. A venit si randul Vanity Fair sa gafeze, insa urmarile au fost mai mult decat haioase.

- Cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual reprezinta media punctajelor realizate in fiecare an. La randul lor, acestea se calculeaza prin insumarea numarului de…

- Simona Halep a declarat ca este imposibil sa se recupereze dupa accidentarea de la glezna si dupa ce a jucat trei ore si 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune ca este pozitiva si ca va face totul sa continue turneul, la Melbourne.

- Timp de noua ani, Andreea Marin a facut senzatie pe micul ecran, ea moderand o emisiune de real succes la televeziunea nationala. Desi toata lumea credea ca vedeta a incasat un salariu colosal, adevarul este cu totul altul.

- Presedintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, sustine ca, in ciuda faptului ca l-a sustinut pe fostul premier Mihai Tudose, relatia sa cu liderul partidului, Liviu Dragnea, este una de prietenie. El a declarat, marti seara, ca atat el, cat si Dragnea sunt "extrem de responsabili".…

- In cursul zilei de ieri, un echipaj cu ambulanța SMURD de prim-ajutor calificat și un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in municipiul Pitești, cartier Razboieni, pe strada Deceneu, pentru salvarea unei femei de 70 de ani, care amenința ca…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Angajatii romani incep sa se uite la tot mai multe aspecte legate de cultura organizationala atunci cand se documenteaza in legatura cu compania in care vor sa se angajeze. Dincolo de nivelul salarial, candidatii vor sa afle informatii legate de calitatea managerilor din companie, spun specialistii…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- Incident incredibil in Spania. Un pasager nervos ca avionul sau a avut intarziere a decis sa coboare folosind una dintre iesirile de urgenta de deasupra aripilor.Cursa low-cost a decolat de pe aeroportul din Lodra cu intarziere de o ora.

- Cu o cariera de 20 de ani, in politica, Mihai Tudose era un cvasi necunoscut pentru publicul larg, pana in momentul in care Liviu Dragnea a anunțat ca el va fi noul premier. Tudose s-a remarcat, in ultimele luni, prin iesirile extrem de dure la adresa BNR, iar despre acesta s-a spus ca ar fi vrut…

- Incendiul de noaptea trecuta din centrul Constanței a facut prapad în apartamentele locatarilor. Tencuiala din mai multe locuințe a cazut, pereții și obiectele din casa sunt înegrite de fum, așa ca în a doua zi de Craciun oamenii s-au apucat de reparații. Femeia banuita ca…