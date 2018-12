Stiri pe aceeasi tema

- 30 linii de curent sunt total afectate și 12 parțial afectate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj. Sunt afectate 362 de puncte de transformare, fiind 40 de localitați fara curent electric, raportarea fiind facuta duminica dupa-...

- Sase linii electrice de inalta tensiune sunt nefunctionale in 4 judete din zona de vest a Romaniei. Aproape 200 de localitati nu sunt alimentate cu electricitate. Enel anunta ca are 53 de echipe in teren, insa interventiile sunt ingreunate de conditiile meteo severe.

- Un numar de 34 de localitati din judetul Caras-Severin, printre care patru orase si statiunea Semenic, sunt nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, din cauza ninsorii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Judetul Caras-Severin se afla sub cod portocaliu pana duminica, ora 12, cod ce ar putea fi prelungit dupa cum spun autoritatile. Caderile masive de zapada si viscolul au provocat neumarate pagube.

- Drumul national care face legatura intre municipiile Piatra Neamt si Roman este blocat, luni dupa-amiaza, la iesirea din municipiul resedinta, pe o distanta de circa un kilometru, dupa ce un tir nu a reusit sa urce o panta, o situatie similara inregistrandu-se la iesirea din Baltatesti. …

- Sase localitati din judetul Olt au ramas fara alimentare cu energie electrica, dupa ninsoarea si vantul puternic care au afectat sudul tarii, In acest moment, se circula in conditii de iarna in intreg judetul.

- Mai multe localitati din judetul Neamt nu sunt alimentate, miercuri, cu energie electrica din cauza vantului puternic care a doborat copaci peste conductori electrici. Purtatorul de cuvant al...

- Italienii de la Enel, unul dintre cele mai mari grupuri de utilitati la nivel european, a anuntat ca va investi 300 de milioane de euro pana in 2022 pentru a monta 14.000 de statii electrice in Italia. In contextul in care acum in Italia functioneaza circa 20.500 de benzinarii clasice, aceasta fiind…