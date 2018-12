Zeci de localitati din doua judete, sub atentionare de ceata Negura este din nou prezenta in peisaj, de aceasta data in cursul zilei de miercuri. Cand, timp de doua ore, pana la ora 13 mai exact, mai multe locaitati de pe raza a doua judete aflate in sudul tarii – Olt si Valcea – se vor afla sub atentionare nowcasting (cu efect imediat-n.n.) de ceata. […] Zeci de localitati din doua judete, sub atentionare de ceata is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

