- O salajeanca in varsta de 32 de ani, din localitatea Cristolțel, este cercetata de polițiștii din Satu Mare pentru furt calificat. Aceasta ar fi patruns in locuința unui satmarean, de unde a sustras suma de 500 de lei. “In ziua de 31 iulie un barbat de 70 de ani a sesizat politia ca in cursul zilei…

- O femeie, in varsta de 60 de ani, din județul Maramureș, a fost depistata de polițiștii satmareni la volanul unui autoturism. Problema – majora – era ca avea suspendat dreptul de a conduce. La data de 22 iulie a.c., in jurul orei 20.50, polițiștii din cadrul Poliției oraș Livada au oprit pe raza localitații…

- Peste 50 de localitați vor fi protejate de inundații in urma alocarii de catre Guvern, in regim de urgența, a sumei de 194,6 milioane de lei Guvernul a aprobat, in ședința de marți, o Hotarare privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Padurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului…

- ANM a emis, luni, o noua informare meteo de instabilitate atmosferica, in vigoare pana la ora 23.00. Bucurestiul si 39 de judete vor intra sub cod galben de ploi torentiale si vijelii, pana la ora 23.00, iar peste noapte raman 18 judete sub avertizare cod galben de instabilitate atmosferica. ANM anunta…

- Avand in vedere faptul ca, pe teritoriul Ungariei, traficul pentru vehiculele de transport marfa a fost restrictionat in perioada 8 iunie 2019 ora 23.00 (ora Romaniei) – 10 iunie 2019 ora 23.00 (ora Romaniei), in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare, care se prezinta in PTF Petea…

- Politistii de frontiera au predat autoritatilor competente un bistritean cautat de autoritatile din Germania pentru savarsirea unor infractiuni contra proprietatii. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Un cetatean roman, in varsta de 45 ani, domiciliat in Bistrita Nasaud, s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat, la controlul de frontiera, un cetatean roman care conducea un autoturism Volkswagen Touran, aflat in atentia autoritatilor din Cehia. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “In cursul serii de ieri,…