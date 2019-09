Stiri pe aceeasi tema

- Iasi este primul oras in care incepe cel mai important targ educational din aceasta toamna – World Education Fair. Evenimentul va avea loc pe 27 septembrie la Hotel International si vor fi prezente atat universitati cu programe de licenta, master si MBA, precum si scoli gimnaziale, licee, centre de…

- Camera Comunelor din Marea Britanie a adoptat miercuri seara, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, dandu-i o noua lovitura premierului Boris Johnson, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.

- Muncitorii romani de pe santierele din Europa se intorc acasa. Majorarea salariilor din constructii ii determina sa paraseasca tarile in care au stat departe de familii. Deja firmele angajeaza tot mai multi conationali veniti din tari precum Germania, Spania sau Marea Britanie. O echipa Observator a…

- Dupa Ungaria! Iar Germania - a doua cea mai slaba performanța! Romania a avut a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in al doilea trimestru din acest an, dupa Ungaria, prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Eurostat. Astfel, cresterea PIB-ului Romaniei…

- Ca un dezacord , Brexit-ul dur devine din ce in ce mai probabil, declanșarea creșterii unitații a fost transformata in „11”,deoarece se pare ca nu au prea mult niciun control asupra procesului - indiferent ce cred ei - acum, cand Johnson (și cabinetul sau) sunt la conducere. Și pe calea unei contracții…

- In acest sfarsit de saptamana la Muzeul ASTRA vor avea loc urmatoarele evenimente: - vineri, 9 august 2019 - Pavilionul Muzeal Multicultural, Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, ora 18 - intalnire cu presa la care vor participa reprezentantii Asociatiei Sibiu 1191 si se va discuta despre evenimentul…

- Consilierul pentru Europa al lui Boris Johnson David Frost s-a dus miercuri la Bruxelles pentru a livra un mesaj al noului premier britanic care cere ”abolirea” ”plasei de siguranta” (”backstop”) irlandeze, aflate in centrul impasului Brexitului, a anuntat Downing Street, relateaza AFP, potrivit…

- Mari instituții financiare - JP Morgan, Barclays, UBS, RBS si Citigroup – au fost acționate in justiție de catre investitori, in Marea Britanie, pentru ca ar fi manipulat piata valutara globala, in cadrul unei actiuni legale din Marea Britanie, potrivit CNBC, scrie Mediafax.Investitorii cer…