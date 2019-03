Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 14 februarie, pompierii au fost solicitati sa intervina la lichidarea unui incendiu in subsolul unui bloc de locuit din strada Branistii nr.13 a municipiului Chisinau. La fata locului au fost indreptate doua autospeciale de interventie.

- Corpurile neinsufletite ale celor trei moldoveni care au murit intr-un accident produs in Ucraina vor fi aduse, astazi, acasa. Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a stabilit identitatea victimelor.Este vorba despre o femeie si doi barbati de 26 si, respectiv, 44 de ani.

- De ultima ora! Doua persoane au murit si alte trei au fost ranite intr-un accident grav. Traficul este complet blocat Doua persoane au murit, iar alte trei au fost ranite intr-un accident produs, miercuri seara, pe DN 14, in afara localitatii Dumbraveni, judetul Sibiu. In accident au fost implicate…

- Cel putin 52 de persoane au murit dupa ce doua nave care transportau imigranti din Djibouti in Yemen s-au scufundat, a informat Agentia ONU pentru Migratie, relateaza site-ul postului France 24, informeaza Mediafax.Citește și: Bilanțul catastrofei miniere din Brazilia a crescut la 99 de morți.…

- Refugiatii si migrantii care incearcau sa ajunga in Europa prin Marea Mediterana si-au pierdut viata intr-un ritm alarmant in 2018, iar diminuarea operatiunilor de cautare si salvare au consolidat pozitia Marii Mediterane drept cea mai periculoasa frontiera marina a lumii, releva ultimul raport ”Calatorii…

- Cel putin 2.297 de imigranti au murit inecati in Marea Mediterana in anul 2018, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), precizand ca, la nivel mondial, numarul persoanelor decedate este de 4.592, informeaza site-ul agentiei ANSA, potrivit mediafax.Citește și: Important! Toți…

- Cel putin 2.297 de imigranti au murit inecati in Marea Mediterana in anul 2018, anunta Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), precizand ca, la nivel mondial, numarul persoanelor decedate este de 4.592, informeaza site-ul agentiei ANSA.Conform datelor prezentate joi, in 2018, in Marea ...

- Un total de 2.262 de migranti au murit pe parcursul anului trecut in incercarea de a traversa Marea Mediterana, in timp ce 113.482 au ajuns in Europa pe cale maritima, in special in Spania, a anuntat joi Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR), transmite AFP. Cifrele arata o…