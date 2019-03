Zeci de imigranți au fost reținuți după ce s-au urcat clandestin la bordul unui feribot n Calais Poliția franceza a reținut 44 de imigranți care s-au urcat clandestin la bordul unui feribot britanic ancorat în portul Calais, a anunțat un reprezentant al autoritaților locale, informeaza Mediafax citând postul Euronews.



Imigranții au patruns în cursul nopții de sâmbata spre duminica în zona portului Calais și au folosit scari pentru a se urca la bordul unui feribot britanic, a declarat un reprezentant al prefecturii Pas-de-Calais.



Duminica dimineața, poliția continua sa cerceteze nava pentru a se asigura ca la bord nu se afla și alți pasageri clandestini.



Autoritațile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un roman, șofer de tir, a avut o surpriza de proporții cand a descoperit ca pe langa "marfa" pe care o avea de transportat, a mai plimbat cu mașina și cațiva imigranți. Noua imigranți din Eritreea s-au urcat in mașina condusa de șoferul roman in timp ce acesta facuse o pauza in Belgia. Cei noua (opt…

- Autoritatile britanice au interceptat luni, în Canalul Mânecii, o ambarcatiune care transporta imigranti extracomunitari, zeci de persoane fiind transportate în centre din Marea Britanie, informeaza Mediafax citand BBC News online.La bordul ambarcatiunii interceptate de Politia…

- Consilierii din Grantham, Lincolnshire, au aprobat planurile pentru monumentul de 300.000 de lire sterline pentru statuia fostului premier britanic Margaret Thatcher. Politia a recomandat ca statuia finantata de Douglas Jennings sa fie amplasata pe un soclu suficient de inalt pentru a descuraja eventuale…

- Politia belgiana a interceptat patru persoane - trei adulti si o fetita în vârsta de 7 ani - care încercau sa se îmbarce sâmbata spre Marea Britanie cu documente de identitate românesti false, a

- Autoritațile britanice au descoperit trupul lui Valentin Dorel Șleapca, tanarul dat disparut de familia sa dupa ce nu a urcat in autocarul din Londra care trebuia sa-l aduca in Romania. Misterul din jurul dispariției sale nu a fost insa elucidat, deoarece familia crede ca tanarul a fost ucis. Corpul…

- Valentin Dorel Sleapca, un tanar roman de 27 de ani care locuiește in Nottingham, Marea Britanie, trebuia sa vina acasa, la Roman, pentru a petrece sarbatorilor de iarna. Tatal lui l-a dat, insa, disparut dupa ce nu a mai urcat in autocarul care trebuia sa-l aduca din Londra in Romania. Pe 16 decembrie,…

- Poliția belgiana a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apa pentru a dispera participanții la o manifestație impotriva pactului ONU privind migrația, ce s-a desfașurat duminica la Bruxelles, dupa ce protestatarii au inceput sa arunce cu pietre și au incercat sa patrunda in sediul Comisiei Europene,…