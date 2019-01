Stiri pe aceeasi tema

- O conducta de carburant sparta a explodat vineri noaptea in centrul Mexicului; au fost arsi zeci de oameni care incercau sa umple recipiente, iar informatiile preliminare preluate de Reuters mentioneaza 20 de morti si peste 50 de raniti, relateaza agerpres.Vezi și: BCR confirma DEZASTRUL de…

- Zece de persoane au decedat sau au fost ranite in urma unei explozii produse in timp ce incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta in regiunea centrala a Mexicului, au anuntat autoritatile locale, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- O conducta din centrul Mexicului a explodat vineri, provocând multe victime printre oameni care încercau sa umple containerele cu carburant, a anunțat guvernul statului central Hidalgo. Conform guvernatorului statului Hidalgo, citat de Reuters, rapoartele preliminare arata ca ar fi vorba…

- Cel putin sapte oficiali sudanezi au murit dupa ce un elicopter s-a prabusit duminica, in statul estic al-Qadarif, potrivit agentiei SUNA citata de Reuters.Citește și: Ecaterina Andronescu, lovitura pentru Klaus Iohannis: PSD vine cu propria versiune a Romaniei Educate Guvernatorul…

- Cel puțin 17 persoane au murit dupa ce doua mașini capcana au explodat vineri in apropiere de un hotel, situat aproape de sediul Departamentului de Investigații Criminale din Mogadishu, a spus poliția, relateaza Reuters și AFP.

- Un atacator a ucis vineri cel puțin șapte creștini care se aflau intr-un autobuz din apropierea unei manastirii din Egipt, au anunțat autoritațile, acesta fiind cel mai grav asalt impotriva minoritații creștine in mai mult un an, relateaza Reuters.Citește și: SURSE Spirite INCINSE in PSD -…

- Mii de persoane au fost evacuate, cladirile au fost intarite cu scanduri, iar scolile au fost inchise marti pe coasta pacifica din Mexic inaintea sosirii uraganului Willa, insotit de rafale puternice de vant si ploi torentiale, care ameninta mai multe statiuni turistice, relateaza Reuters. Localnicii…

- Mai multe persoane au murit dupa ce o ambarcațiune ce transporta imigranți s-a scufundat in apropierea localitații Bodrum, pe coasta de vest a Turciei, a informat luni postul NTV, citat de site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Codrin Ștefanescu, schimb de replici cu Razvan Prișca: 'Sunt…