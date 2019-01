Zeci de gradinite cu program normal, finalizate prin Proiectul Reforma Educatiei Timpurii

Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a anuntat, in raspunsul la o interpelare a senatorului USR Vlad Alexandrescu, ca vor fi construite, pana la finele anului, 380 gradinite cu program normal cu doua, trei si patru sali de grupa. Ministrul Educatiei a spus ca lucrarile au fost finalizate pentru 185 dintre acestea.

- Doua noi penitenciare vor fi construite in judetele Prahova si Buzau dupa ce Guvenul Romaniei a primit un imprumut 177 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Proiectul are ca...

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Ministerul Justiției anunța ca la începutul anului 2019 vor fi organizate licitațiile internaționale pentru selectarea companiilor de construcție și de verificare a lucrarilor de construcție a unui penitenciar nou. Începutul construcției este planificat pentru…

- Șase noi gradinițe vor fi construite in județul Hunedoara. Ministerul Educației Naționale a scos la licitație contractul lucrari-lucrari de execuție Gradinițe cu program normal, cuprinse in Proiectul privind Reforma Educației Timpurii in Romania. Potrivit documentației, cele șase gradinițe…