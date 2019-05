Zeci de foci dintr-o specie rară, eliberate în mare în nord-estul Chinei Treizeci si sapte de exemplare de foca pestrita au fost eliberate vineri in largul coastelor orasului Dalian din provincia Liaoning, situata in nord-est Chinei, relateaza Xinhua.



Cele treizeci si sapte de foci s-au numarat printre cele o suta de pui braconati in februarie 2019 si salvati de autoritatile locale.



Treizeci si noua dintre pui au decedat, insa saizeci si una de exemplare au reusit sa supravietuiasca si au fost ingrijite de specialisti si veterinari de la acvariile locale si de la Institutul de Cercetare in Oceanografie si Pescuit din Liaoning.



