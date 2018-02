Stiri pe aceeasi tema

- Politia din capitala Iranului a arestat 29 de femei care au fost acuzate ca au fost „pacalite” sa se alature protestelor de strada fata de o lege care face ca purtarea hijabului sa fie obligatorie, scrie The Guardian.

- Politia iraniana a arestat circa 30 de femei la Teheran dupa ce si-au ridicat valul in public pentru a protesta impotriva portului sau obligatoriu de la revolutia islamica din 1979, au informat joi seara mai multe media locale, citate de France Presse.

- La data de 31 ianuarie 2018, politistii din Zlatna l-au identificat pe un barbat din Fenes ca banuit de comiterea unor fapte de distrugere si furt in legatura cu care, politia a fost sesizata in 15 ianuarie 2018. Se pare ca, in noaptea de 7 spre 8 ianuarie 2018, barbatul, in varsta de 57 de ani, ar…

- În retelele sociale au fost difuzate luni imagini cu sase femei din Iran care si-au manifestat solidaritatea cu doua protestatare împotriva portului obligatoriu al basmalei, impus de autoritatile islamice, relateaza DPA. Cele sase si-au scos basmalele si le-au ridicat în bete, la fel…

- Politia rusa a patruns cu forta, duminica, in birourile din Moscova ale lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, si a retinut mai multi membri ai echipei acestuia, relateaza AFP.

- In sfarsit politia a rezolvat cazul unuia dintre cei mai mari criminali in serie din istorie, Robert Pickton, un fermier in varsta de 68 de ani, de langa Vancouver, care a ucis 49 de femei, majoritatea prostituate. Finalizarea cazului a fost posibila cu ajutorul unui politist sub acoperire care a stat…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- TRAGEDIE AVIATICA: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24. Accidentul…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Noi proteste sunt anuntate in fata Prefecturii Constanta pentru sambata, 20 ianuarie. Oamenii sunt nemultumiti de schimbarile pe care partidele de guvernamant intentioneaza sa le faca legilor justitiei.

- Exact la un an dupa aceasta manifestatie umbrita de violente, procurorii capitalei federale au tras invatamintele din achitarea din decembrie a sase protestatari dintre cei aproape 200 de urmariti penal. In documentele judiciare inregistrate joi, aceiasi procurori au precizat ca, din cele…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19…

- Casa Alba a cerut Iranului, miercuri, sa elibereze imediat manifestantii arestati in urma protestelor antiguvernamentale, inainte ca Administratia Donald Trump sa ia o decizie privind renuntarea la sanctiunile impuse Teheranului, relateaza site-ul postului France24

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei in semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri impotriva…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei în semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri…

- Un oficial iranian din cadrul Comitetului iranian pentru criminalitate cibernetica si adjunct al procurorului general al Iranului a criticat vineri guvernul de la Teheran, in special pe ministrul telecomunicatiilor, pentru faptul ca nu a blocat internetul in fata "instigatorilor si dusmanilor", facand…

- Finalul de an 2017 a adus in prim-plan din nou stiri din zona Orientului, mai precis din Persia cea plina de istorie. Proteste in mai multe orase – mari sau mici, inclusiv in capitala Teheran – care au solicitat ferm mai multa eficienta economica si o curatire a spatiului public, mai ales din zona politica.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Asasinarea unei avocate care milita pentru apararea drepturilor omului a provocat proteste in Ucraina, unde seful diplomatiei a catalogat acest caz drept o „sfidare la adresa statului“, potrivit adevarul.ro Irina Nozdrovska a fost gasita luni, intr-un rau, in apropiere de Kiev, in contextul in care…

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters.

- Proteste anti-guvernamentale in Iran. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare iraniene. Informațiile provin, insa, de la martori oculari și nu au fost confirmate de autoritați. Protestatarii au scandat impotriva Guvernului si au cerut plecarea liderului suprem, Ayatollahul…

- Politia din Teheran va deveni mai indulgenta cu cei care incalca legile islamice, inclusiv femeile care nu poarta haine lungi si nu-si acopera parul.Dar aceste schimbari sunt valabile doar in capitala iraniana.

- Ceața creeaza probleme in Emiratele Arabe Unite astfel traficul aerian de pe aeroporturile din Emiratele Arabe Unite este perturbat, informeaza thenational.ae. Zeci de zboruri au fost anulate, amanate sau redirecționate, astazi, pe aeroportl din Dubai, din cauza ceții dense. Astfel, mii de…

- * Circa 300 de persoane au protestat, sambata, in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei, dupa ce au plecat in mars din Piata Victoriei, la ora 19,00.Coloana de manifestanti s-a deplasat pe banda de biciclete de pe Calea Victoriei si s-a oprit…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- In weekend, noul cancelar, Sebastian Kurz din Partidul Austriecilor, a ajuns la o intelegere cu Partidul Libertatii, o formatiune politica nationalista fondata dupa al doilea razboi mondial de catre fosti membri ai partidului nazist. Partidul Libertatii este in prezent condus de Christian Strache.…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a deschis o ancheta in cazul lui Russell Simmons, acuzat de viol de mai multe femei. Producatorul muzical a reafirmat ca respinge acuzatiile si a anuntat ca isi va demonstra nevinovatia, informeaza bbc.com.NYPD a anuntat joi ca a deschis ancheta in…

- Politia din Istanbul a confiscat 60 de kilograme de explozibili descoperite intr-un microbuz, impiedicand un posibil atentat terorist, a informat joi agentia de stiri locala DHA, relateaza dpa. Zece persoane au fost arestate in legatura cu explozibilii gasiti in districtul Bahcelievler din Istanbul.…

- Salvador este una dintre tarile cu cele mai aspre legi de pedepsire a avortului. Teodora Vasquez, acum in varsta de 34 de ani, a fost condamnata initial in 2008 la 30 de ani inchisoare, iar miercuri judecatorii au dat sentinta definitiva, mentinand practic decizia primei instante. Procurorul a acuzat-o…

- Momente de panica la metroul din București! Poliția este in cautarea unei femei de aproximativ 40 de ani, care se face vinovata de crima și de tentativa de omor, dupa ce in aceeași a impins doua femei pe șinele de metrou de la stațiile Dristor 1 și respectiv, Costin Georgian.

- Poliția româna a început vânatoarea de instigatori pe Facebook. Numarul mare de mesaje care incita la violența și anarhie postate pe rețelele de socializare a dus la dosare penale pentru cei care scriu și chiar pentru cei care distribuie

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sosit sambata la Teheran intr-un efort de a obține eliberarea din inchisoare a unei femei cu dubla cetațenie britanica și iraniana, reținuta in Iran din 2016, cu ocazia unei vizite marcate de asemenea de discuții privind dosarul nuclear iranian, relateaza…

- Trei femei din Slatina sunt cercetate penal pentru lovire si pentru tulburarea ordininii si linistii publice dupa ce s-au luat la bataie in curtea unei scoli din oras, la ora la care copiii intra si ies de la scoala. Scenele violente au fost filmate si, dupa ce au fost postate pe internet., Politia…

- "Fortele aeriene au eliminat in ultimele ore o serie de avanposturi folosite de celulele teroriste. Cativa suspecti au fost deja lichidati", se arata in comunicatul Armatei egiptene, citat de Mediafax. In plus, militarii egipteni vor ramane in Peninsula Sinai pana cand toti cei implicati in…

- Peste 200 de sindicalisti membri ai Blocului National Sindical (BNS) au protestat, miercuri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca fata de decizia Guvernului Tudose de a trece contributiile sociale de la angajator la angajat. Oamenii cer abrogarea OUG de modificare a Codului Fiscal, scrie Mediafax. Protestatarii…

- ''Operațiunile de salvare din (vestul) provinciei Kermanshah s-au incheiat'', a declarat la postul național de televiziune Pir-Hossein Kolivand, șeful Serviciilor de Urgența din Iran.Seismul cu magnitudinea 7,3 a afectat mai multe orașe și sate din zona muntoasa din provincia Kermanshah…

- Proteste fata de Revoluția fiscala, precum si fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei sunt anuntate pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara și in diaspora ...

- Trecerea contributiilor de la angajator la angajat, reglementata, ieri, prin ordonanta de urgenta de catre Guvern, va afecta in prima instanta veniturile a 20.000 de angajati ai companiilor de IT sau ai ...

- Guvernul a aprobat în pofida opozitiei cvasigenerale, modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului fiscal prin care contributiile sociale ale angajatorului sunt trecute în sarcina angajatului, impozitele la venituri si contributiile sociale totale se reduc, dar si contributia la Pilonul…

- Coaliția "O alta Rusie", condusa de scriitorul Eduard Limonov, și-a chemat susținatorii sa organizeze o "reuniune revoluționara" cu ocazia centenarului Revoluției bolșevice din 1917.In jur de 50 de militanți s-au adunat din scurt pe bulevardul Nevski, principala artera din Sankt-Petersburg,…

- Poliția rusa a arestat duminica peste 260 de persoane care s-au adunat în centrul Moscovei la o manifestație neautorizata împotriva președintelui Vladimir Putin. Potrivit agenției de presa TASS, unele dintre persoanele arestate aveau asupra lor cuțite, boxuri metalice și puști…