Zeci de elefanți au murit de foame într-un parc naţional din Zimbabwe Cel puțin 55 de elefanți au murit de foame în Parcul Național Hwange din Zimbabwe în ultimele doua luni pe fondul unei secete severe, care a redus masiv nivelul culturilor, potrivit Mediafax care citeaza BBC. "Situația este crunta. Elefanții mor de foame și aceasta este o mare problema", a declarat purtatorul de cuvânt al Zimparks, Tinashe Farawo. Seceta a redus masiv nivelul culturilor din Zimbabwe. Potrivit ultimelor informatii, o treime din populație are nevoie de ajutor alimentar tara confruntându-se cu o grava criza economica. În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

