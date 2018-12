Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 25.000 de georgieni au demonstrat duminica pe strazile capitalei Tbilisi impotriva recentei alegeri in functia de presedinte al tarii a candidatei sustinute de putere, un scrutin pe care manifestantii il considera falsificat, relateaza AFP. Cu steaguri ale Georgiei sau ale…

- Candidatul opozitiei, Grigol Vasadze, a respins joi rezultatele alegerilor prezidentiale din Georgia, castigate de candidata partidului la putere Visul georgian, Salome Zurabisvili, si a facut apel la organizarea duminica a unui "protest masiv pasnic" in capitala Tbilisi, relateaza AFP preluata de…

- Participarea la vot a fost de 56,23% la momentul inchiderii votarii, miercuri, la ora locala 20.00 (16.00 GMT). Victoria lui Salome Zurabisvili, care nu mai poate fi pusa sub semnul indoielii, este contestata de opozitie.Imediat dupa publicarea sondajelor la iesirea de la urne, fostul presedinte…

- Georgienii isi aleg miercuri presedintele, un test crucial pentru partidul aflat la putere al miliardarului Bidzina Ivanisvili, care sustine candidatura unei foste ambasadoare franceze, Salome Zurabisvili, clasata cot la cot, in primul tur, cu candidatul opozitiei Grigol Vasadze, relateaza…

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- Georgienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege presedintele, pentru ultima data prin vot universal, in cursul unui scrutin considerat drept un test pentru partidul aflat la putere, din ce in ce mai nepopular, relateaza AFP. Marii favoriti ai acestui scrutin, extrem de strans, sunt…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…