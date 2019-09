Zeci de copii suspecți de enterocolită. DSP analizează situația în teren Alerta in București dupa ce zeci de copii de la mai multe școli și gradinițe au acuzat stari de voma. Mai mulți parinți au sesizat de urgența Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, iar reprezentanții DSP sunt deja pe teren pentru a evalua situația. Simptomele anunțate sunt stari de voma, dureri de cap The post Zeci de copii suspecți de enterocolita. DSP analizeaza situația in teren appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

