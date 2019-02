Zeci de copii evacuati de la o scoala aflata langa un camin cultural cuprins de incendiu Mai multe echipaje de pompieri s-au indreptat, luni, catre cladirea ce adaposteste caminul cultural din localitatea buzoiana Bratilesti. Au fost anuntati ca in incinta caminului, dar si la nivelul anexelor izbucnise un incendiu. Fortele de interventie au fost suplimentate pe parcursul interventiei, iar pana sa se stavileasca focul si fumul s-a luat decizia ca, din […] Zeci de copii evacuati de la o scoala aflata langa un camin cultural cuprins de incendiu is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

