- Compania Nationala de Investitii (CNI), institutie care isi desfasoara activitatea sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a receptionat o noua investitie in infrastructura sportiva, si anume Complexul sportiv Sf. Nicoale din comuna Cumpana (jud. Constanta).…

- O gradinița moderna, dotata la standarde europene va fi construita in satul Barsau de Sus, din fonduri de la Banca Mondiala. Gradinița va avea 3 sali de grupa, spațiu de joaca pentru copii, zona verde, alei, teren de sport și va fi dotata cu toate echipamentele necesare funcționarii unei instituții…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale atrage atenția asupra obligativitații beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurala, constituiți ca persoana fizica autorizata și ca intreprindere individuala, de a se conforma prevederilor Legii nr. 182/ 2016 și de a transmite la AFIR documentele…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale reaminteste solicitantilor de fonduri europene nerambursabile ca in aceasta perioada sunt deschise mai multe sesiuni de primire a cererilor de finantare prin intermediul unor submasuri (sM) din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020…

- Muzeul de Științe Naturale Arad se deschide tot mai mult copiilor, invitandu-i pe aceștia sa cunoasca minunata lume a animalelor și plantelor. Cu o faunistica impresionanta, Complexul Muzeal Arad este fara doar și poate un punct de reper pentru preșcolarii care intra in contact cu lumea inconjuratoare.…

- Comunitatile iesene au atras aproape 12 milioane euro in cadrul liniei de finantare „Leader". Componenta a Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR), axa „Leader" este unica intrucat propune o abordare „de jos in sus": proiectele sunt selectate de la nivel local. In judetul Iasi, doar trei unitati…

- Intr-o comuna din judetul Buzau a fost deschisa una dintre cele mai moderne gradinite din Romania. Proiectul a fost inceput cu un deceniu in urma. A durat mult pana cand au fost obtinuti banii, dar anul acesta gradinita din satul buzoian Capatanesti si-a deschis portile.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a prelungit pana la 28 februarie, ora 16.00, perioada pentru depunerea cererilor de finanțare prin submasura 4.2, componenta „Dezvoltarea și modernizarea unor capacitați de procesare și de comercializare a produselor agricole”. Programului Național…