Potrivit sursei citate, activitatea a fost organizata cu sprijinul parohiilor din cadrul protopopiatului Covurlui, judetul Galati si a constat in oferirea de produse igienico-sanitare, mobilier, articole vestimentare si articole sportive necesare petrecerii timpului liber pentru cei peste 60 de copii aflati in internatul Scolii Profesionale Speciale "Emil Garleanu", dar si de la Scoala Profesionala Speciala "P. P. Neveanu", ambele din Galati.



In cadrul acestor internate sunt gazduiti copii din tot judetul Galati, cu dizabilitati cognitive, dificultati ale functiei de calcul, tulburari…