- Peste 60 de copii de la Școlile Speciale pentru Deficienți de Vedere din Romania participa astazi, sambata, 06 aprilie, la cel mai mare eveniment de incluziune sociala prin escalada, Festivalul Climb Again - Puternici Impreuna. Evenimentul este organizat de Asociația Sportiva Climb Again, alaturi de…

- Sambata, 30 martie, peste 130 de persoane, in majoritate copii și tineri, au participat la o acțiune de plantare in padurea din Foieni, la inițiativa Centrului Local Satu Mare al Organizației Cercetașii Romaniei și a Asociației de Tineret, Turism și Ecologie Cutezatorii Munților. Peste 30 de Cercetași…

- Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a adus Romania aproape de romani in cadrul unui festival dedicat Zilei Femeii si Zilei Mamei, adus in dar de Martisor pe 10 martie, care a avut loc in Torrejon de Ardoz, Madrid. Uniunea Muncitorilor Romani din Spania a desfasurat, pe data de 10 martie 2019, un…

- O neasemuita bucurie au primit in dar, acum la inceputul primaverii, cand gandul se indreapta catre cele mai dragi ființe – femeile (sarbatorite la 8 Martie), persoanele nevazatoare din municipiul Onești. Pentru femeile cu deficiențe de vedere la Filiala „Cosanzeana” a bibliotecii municipale a fost…

- Actrita americana Angelina Jolie si cei sase copii ai ei si ai lui Brad Pitt au avut o rara iesire in public impreuna, la premiera de la New York a debutului in regia de lungmetraj al actorului britanic nominalizat la Oscar Chiwetel Ejiofor, potrivit dailymail.co.uk.

- Si persoanele cu deficiente de auz si vedere si-au exprimat astazi optiunea la vot. In premiera, la scrutinul de astazi, hipoacuzicii au fost insotiti de un translator in sectia de votare.

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) și Consiliul Județean Timiș au semnat contractul de finanțare pentru proiectul care vizeaza... The post Copiii cu deficiențe de vedere vor avea o școala de nivel european appeared first on Renasterea banateana .

- Liceul Teoretic ”Iris”din Timișoara va fi reabilitat cu fonduri europene. Investiția se ridica la 7,7 milioane de lei. Astazi a fost semnat contractul de finanțare, iar lucrarile propriu-zise ar putea incepe chiar in toamna. La Liceul Special Iris invața aproximativ 220 de copii cu diverse probleme…