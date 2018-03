Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 62 de combatanti ai fortelor proguvernamentale au fost ucisi intr-o operatiune a gruparii Statul Islamic (SI), care le-a permis luni jihadistilor sa preia controlul asupra unui cartier din Damasc, a anuntat miercuri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Gruparea…

- Cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, au fost ucisi si alti circa 200 au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului, potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor Omului (OSDO),…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a comis doua atacuri duminica seara in provinciile Mosul si Kirkuk, in nordul Irakului, ucigand cel putin zece persoane, intre care un lider tribal sunnit,...

- Fortele regimului sirian isi continuau duminica ofensiva impotriva zonei rebele din Ghouta Orientala, dupa ce a izolat Douma, unul din marile orase ale acestui fief al insurgentilor vizat de 20 de zile de o actiune militara care a facut peste 1.000 de victime in randul civililor, relateaza AFP.…

- Zeci de cazuri de sufocare au fost anuntate dupa raidurile aeriene ale regimului sirian si aliatului sau rus asupra fiefului rebelilor Ghouta de Est, a anuntat joi un ONG, personalul medical evocand un posibil atac chimic, informeaza AFP. Miercuri noapte, cel putin 60 de persoane au suferit…

- Cel putin 34 de civili au fost ucisi duminica in bombardamentele regimului sirian asupra regiunii rebele Ghouta Orientala, in apropiere de Damasc, a anuntat la Beirut Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (OSDO), citat de agentia France Presse. Directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane, a precizat pentru…

- Operatiunea militara impotriva enclavei rebele din Ghouta Orientala "trebuie sa continue", a avertizat duminica presedintele sirian, Bashar Al-Assad, ale carui forte o cucerit mai mult de un sfert din acest fief al insurgentilor, relateaza AFP. Sustinut de Rusia, regimul Bashar Al-Assad nu si-a ascuns…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…

- Turcia a suferit joi pierderi grele în cadrul ofensivei sale împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, statul-major anuntând ca opt soldati si-au pierdut viata, iar alti 13 au fost raniti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Fortele regimului Bashar al-Assad au lansat, miercuri, o ofensiva terestra impotriva rebelilor din Ghouta de Est, regiune situata in apropierea Damascului, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- Principalele grupari rebele care controleaza Ghouta Orientala, tinta unei campanii de bombardamente sangeroase a regimului sirian, s-au angajat sa respecte armistitiul umanitar cerut de o rezolutie a Consiliului de Securitate al ONU, relateaza duminica AFP. Potrivit Observatorului Sirian al Drepturilor…

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite si aliatii lor impotriva Statului Islamic nu au reusit sa ajunga marti la un acord privind soarta jihadistilor straini luati prizonieri in Siria, relateaza Reuters. Ministrii apararii din coalitia condusa de americani s-au reunit la Roma, pentru a discuta pericolul eventualei…

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Operatiunea militara turca din nordul Siriei impotriva fortelor kurde aliate Washingtonului a slabit lupta impotriva gruparii Statul Islamic (SI), a declarat marti secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva…

- Mai multi cetateni rusi au murit in cursul luptelor de saptamana trecuta din estul Siriei, unde coalitia coordonata de SUA a bombardat forte loiale regimului de la Damasc care au atacat pozitii ale unei aliante arabo-kurde sprijinita de Washington, au anuntat organizatii din Rusia.

- Un reprezentant al Ministerului irakian de Interne afirma ca liderul organizatiei teroriste Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie din nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP, potrivit news.ro.

- Aproximativ 800 de femei care s-au alaturat gruparii Stat Islamic (SI) sunt retinute in regiunile kurde din nordul Siriei impreuna cu copiii lor, scrie in editia sa de sambata cotidianul german Die Welt, citand un expert al organizatiei Human Rights Watch (HRW) pe probleme de

- Coalitia condusa de SUA impotriva Statului Islamic a anuntat miercuri ca a lansat atacuri aeriene impotriva "fortelor pro-guvernamentale din Siria" care au atacat neprovocat cartierul general al Fortelor Democratice Siriene (FDS), informeaza Reuters. Coalitia arata intr-o declaratie de presa ca militari…

- Rebelii sirieni au doborat sambata un avion de vanatoare rus in estul provinciei Idleb (nord-vestul Siriei) si au capturat pilotul, in timpul unei ofensive a armatei guvernamentale siriene, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite EFE. OSDO a mentionat…

- Moartea unei luptatoare kurde in Siria a revoltat comunitatea sa. Femeia care a luat parte la operațiunile militre impotriva Statului Islamic a fost mutilata, dupa ce a fost ucisa. O inregistrare care circula pe internet starnește controverse. In imagini apar mai mulți barbați, care stau in jurul trupului…

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Cel putin 33 de civili au fost ucisi in ultimele 24 de ore in lovituri aeriene al;e regimului asupra provinciei Idlib (nord-vest) unde este in curs o operatiune militara impotriva jihadistilor, scrie AFP, care citeaza un ONG.

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Președintele american Donald Trump va discuta telefonic in curand cu președintele turc Tayyip Erdogan pentru a-și exprima ingrijorarea cu privire la ofensiva Turciei impotriva forțelor kurde din Siria, a declarat marți un oficial de la Casa Alba citat de Reuters. Oficialul, care a informat reporterii…

- De trei zile armata turca ataca o zona controlata in nordul Siriei de combatantii kurzi sustinuti de armata americana in lupta impotriva organizatiei teroriste Statului Islamic. Este un punct de cotitura in acest razboi care dureaza de aproape sapte ani, comenteaza France Info, prezentand motivele aceste…

- Un soldat turc a fost ucis luni in Siria, prima victima de partea turca inregistrata in cea ce-a treia zi a ofensivei Ankarei contra luptatorilor kurzi din nordul Siriei, a anuntat armata, citata de AFP. "Unul dintre soldatii nostri eroici a murit ca martir in timpul confruntarilor" cu…

- Cel putin 54 de combatanti kurzi si rebeli sirieni pro-turci au fost ucisi in cele trei zile de confruntari in nord-vestul Siriei, unde Turcia a lansat sambata o ofensiva impotriva enclavei kurde Afrin, a anuntat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. ''Loviturile…

- Rusia a cerut enclavei kurde de la Afrin, din nord-vestul Siriei, sa treaca sub controlul Damascului, pentru a evita astfel atacurile armatei turce, transmite Associated Press, cu referire la trei reprezentanți ai YPG (Unitatile kurde de auto-aparare). In special, agenția il citeaza pe Badran Cia, consilier…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Binali Yildirim a declarat ca militari turci au intrat in jurul orei locale 11:45 (08:05 GMT) in regiunea Afrin, controlata de Unitatile de Protectie a Poporului (YPG), dinspre localitatea de frontiera Gulbaba. Mai devreme, armata turca a raportat 153 de tinte ale militantilor kurzi lovite…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Artileria Turciei a bombardat o regiune in nordul Siriei Artileria fortelor turce au deschis focul vineri, 19 ianuarie, înspre regiunea Afrin din nordul Siriei, într-o operatiune pe care Ankara o considera începutul unei campanii militare împotriva zonei controlate…

- CHIȘINAU, 17 ian — Sputnik. Procuratura Anticorupție a finalizat urmarirea penala si a expediat în judecata cauza penala de învinuire a unui libanez care a prezentat cu buna stiinta declarații mincinoase în cauza penala de învinuire a fostului Consul Onorific al…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- Ministerul de Externe turc i-a convocat recent pe ambasadorii Rusiei si Iranului la Ankara pentru a le prezenta o nota de protest contra operatiunilor militare in desfasurare in Idlib, a explicat Cavusoglu intr-o intalnire cu jurnalisti germani desfasurata in statiunea turca Antalya.''Le-am…

- Gruparea islamista nigeriana Boko Haram a ucis, rapit sau ranit 141 de civili in 2017, aproape jumatate din numarul cazurilor inregistrate in 2015 si in 2016 in sud-estul Nigerului, in apropiere de Nigeria, conform unui raport al ONU facut public la Niamey. Intre 2015 si 2017, ONU a contabilizat…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Loviturile, efectuate duminica in mai multe zone din sud-estul provinciei Idlib, au costat viata a 11 persoane din aceeasi familie in apropiere de Sinjar, potrivit OSDO.Fortele regimului au cucerit duminica aceasta localitate situata la 14 km de aeroportul militar din Abu al-Duhur, urmatoarea…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Jihadistii Statului Islamic 'par sa se deplaseze in deplina impunitate in teritoriile controlate de regim, ceea ce arata ca acesta este, in mod clar, reticent sau incapabil sa invinga Daesh', le-a declarat jurnalistilor prezenti la Pentagon generalul britanic Felix Gedney, unul din responsabilii…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...