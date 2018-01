Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti în Siria în raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru…

- Cel putin 24 de persoane, dintre care zece copii, si-au pierdut viata marti in Siria in raiduri si tiruri ale regimului si aliatului sau rus asupra regiunii Ghouta de Est, enclava rebela din apropierea Damascului bombardata zilnic, indica un bilant anuntat de Observatorul sirian pentru drepturile…

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Cel putin 21 de civili, intre care opt copii, au fost ucisi in raiduri aeriene ale regimului si aliatului sau rus in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde puterea continua o ofensiva impotriva jihadistilor, a indicat luni organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sambata in Siria in noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse in regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala Observatorul sirian pentru drepturile omului, cu sediul la Londra, transmit…

- La Hamouria au murit 12 civili, dintre care doi erau copii. Doi civili au murit la Madira si inca trei la Erbine. 35 de persoane au fost ranite. "Avioare siriene si rusesti si-au continuat sambata bombardamentele intense in Ghouta de Est, avand ca tinta zone rezidentiale", a declarat directorul OSDH,…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, în regiunea siriana Ghouta de Est, situata în apropierea Damascului, în urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Cel putin 46 de persoane au murit, dupa ce un autobuz s-a prabusit de pe o stanca, de la 150 de metri, in Peru, marti, scrie The Guardian. Autocarul, care s-a ciocnit cu un camion, circula pe o...

- Accident de autocar in Peru, soldat cu zeci de morți. Cel puțin 25 de persoane au murit in Peru, dupa ce un autocar a cazut de la 100 de metri inalțime și a aterizat pe o plaja renumita, situata la nord de capitala Lima. Accidentul a avut loc pe un o șosea ingusta, cunoscuta drept „Intorsura diavolului”…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Cel putin 12 civili, intre care patru copii, au fost ucisi in Siria in raiduri aeriene vizand ultimele redute ale gruparii Statul Islamic in estul tarii, a relatat luni Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Bombardamentele, efectuate duminica seara in provincia…

- Viteza excesiva, neatentia, oboseala la volan, conducerea autovehiculelor sub influenta alcoolului sau fara permis au facut victime si in 2017 in judetul Alba. Zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor accidente grave produse de drumurile din județ. Accidente mortale petrecute in 2017, la Alba…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata, iar sase au fost date disparute in inundatiile si alunecarile de teren care au avut loc in sudul Filipinelor, regiune afectata de furtuna tropicala Tembin, informeaza vineri AFP. Partea estica a insulei Mindanao, cea de-a doua insula ca marime…

- Purtatorul de cuvant al Biroului serifului din districtul Pierce a anuntat ca exista "mai multe decese", dar nu a putut furniza numarul exact al acestora. De asemenea, 77 de persoane au fost transportate in spitale din districtele Pierce si Thurston. Patru dintre ele au suferit leziuni grave, conform…

- Doua persoane au decedat, iar altele patru, printre care un copil de patru ani, au suferit diverse traumatisme în urma unui accident rutier produs în aceasta dimineața, 18 decembrie, în apropiere de localitatea Sarata Galbena, raionul Hâncești, transmite IPN. Potrivit…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…

- Foarte multe persoane au comentat la postarile femeii care par desprinse din filmele de groaza, in care relateaza diferite episoade tragice din viata sa, nu foarte coerente. Foarte multe persoane care se aflau in lista de prieteni i-au comentat acesteia.

- Un roman in varsta de 29 de ani și-a pierdut viața in Bruxelles, dupa o bataie la o stație de metrou. Alte doua persoane au fost grav ranite și se afla acum in spital, relateaza Le Soir. Scandalul a avut loc duminica seara, in stația de metrou Bockstael. Aproximativ 12 persoane s-au luat la bataie,…

- Narcisa Ioana, sau Degetica, asa cum o alintau medicii si asistentele, s-a grabit sa vina pe lume cand mama ei avea doar 24 de saptamani de sarcina. La cele mai putin de 800 de grame pe care le avea la nastere, fetita nu a primit nicio sansa de supravietuire din partea medicilor. Parintii…

- Anda Adam este in culmea fericirii. In data de 30 noiembrie, vedeta are parte de doua aniversari importante in familia ei. In urma cu doi ani, cantareața Anda Adam se casatorea cu alesul inimii sale, Sorin Andrei . In noiembrie 2015, Anda Adam devenea mamica pentru prima oara, atunci cind a adus-o pe…

- Iulia Vantur a primit binecuvantarea unei fiinte importante din viata lui Salman Khan. Romanca a legat o prietenie stransa cu una dintre cele mai importante femei din India, cu care actorul indian se cunoaste de mai bine de douazeci de ani.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Raidurile…

- Bilantul atacului terorist comis vineri in Egipt impotriva unei moschei din peninsula Sinai a ajuns la 305 morti, dintre care 27 de copii, potrivit procurorului general egiptean. De asemenea, 128 de persoane au fost ranite, a anuntat televiziunea egipteana de stat, citata de DPA.

- La Iasi, accidentele rutiere baga in pamant zeci de oameni. Numarul accidentelor rutiere mortale a urcat considerabil in primele 9 luni ale acestui an, fata de anul trecut. In acest an, au murit in urma evenimentelor rutiere cu 9 persoane mai mult decat in cursul anului anului trecut. Daca in aceeasi…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii figureaza printre victimele…

- Cel putin 26 de persoane au murit vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina capcana care a vizat refugiati si care este atribuit gruparii Stat Islamic, a anuntat Observatorul sirian pentru drepturile omului, citat de AFP.

- Un torent de noroi - ”ca un tsunami” - a devastat miercuri doua localitati de la periferia Atenei, in urma unor ploitorentiale, omorand cel putin 14 persoane, relateaza AFP. In urma unor cautari ale unor echipe de interventie, bilantul a continuat sa creasca de miercuri dimineata. Pompierii inregistrau…

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Un cutremur devastator cu magnitudinea 7,3 s a produs in Irak, duminica seara, informeaza Digi 24.Cel putin 145 de oameni au murit in zona de granita dintre Irak si Iran. Cele mai mari distrugeri sunt pe partea iraniana.Alimentarea cu electricitate pe o raza de zeci de kilometri a fost intrerupta, in…

- Un atentat cu o masina capcana comis de gruparea Stat Islamic (SI) a costat viata a zeci de persoane deplasate in provincia Deir Ezzor din estul Siriei, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza AFP. "SI a vizat sambata seara cu o masina capcana o adunare a refugiatilor…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una aflandu-se…

- In aceasta dimineata, polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat 120 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Actiunile politistilor din judetul Alba, pentru cresterea sigurantei rutiere, vor continua.…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Dupa ce s-a tot vehiculat ca ar fi din nou insarcinata, Cristina Rus a pus capat speculațiilor, declarand ca in momentul de fața nu are niciun plan, insa, daca va fi sa fie, este binevenit și un al treilea bebeluș. Pana sa se mareasca familia, Cristina Rus și soțul ei se dedica in exclusivitate celor…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Circa 60 de persoane și-au pierdut viața vineri in doua atentate comise in Afganistan, unul vizand minoritatea șiita la Kabul, iar celalalt o moschee sunnita din centrul țarii, doua atacuri criminale care au incheiat o saptamana sangeroasa in intreaga țara, comenteaza AFP. Potrivit celui…

- Circulatia pe DN 2E, in judetul Suceava, a fost reluata dupa accidentul rutier de aseara. Circulatia pe Drumul National 2E, in judetul Suceava, a fost reluata dupa acidentul rutier de aseara, al carui bilant a ajuns la cinci morti, din cauza ca unul dintre cei patru copii raniti a murit la Spitalul…

- Patru adulti au murit, sambata, intr-un accident rutier produs in judetul Suceava, in comuna Cornul Luncii, dupa ce doua masini s-au ciocnit. A fost activat Planul Rosiu de interventie, acordandu-se primul ajutor pentru un alt adult si trei copii.

- Un avion cargo s-a prabusit sâmbata în Oceanul Atlantic. Incidentul a avut loc imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Abidjan, situat în Coasta de Fildes. În urma tragediei cel puțin patru persoane și-au pierdut viața Potrivit zf.ro, aeronava s-a prabusit în…