- Targul de Paști se deschide oficial la sfarșitul acestei saptamani. Primaria Timișoara a informat ca, vineri, 5 aprilie, targul iși deschide porțile incepand cu ora 17.00, in Piața Victoriei, vizavi de Catedrala Mitropolitana. In total, au fost amplasate 50 de casuțe in care se vor comercializa produse…

- Specialiștii de la Biroul Organizare Evenimente din cadrul PMT au decis sa mute Targul de Paște din fața Operei in spațiul de vizavi de catedrala, unde nu se știe exact cum vor fi aranjate casuțele Casei de Cultura a Timișoarei. BOE ne anunța insa ca decorul va fi „adaptat sarbatorilor pascale”.…

- Directorul de la Horticultura SA, Andrei Dragila, și-a parcat, astazi, BMW-ul in piața Victoriei, chiar pe pista de biciclete de peste drum de Catedrala Mitropolitana din Timișoara. Asta in condițiile in care parcarea primariei este la 50 de metri de locul unde Dragila a ales sa-și lase mașina. Acesta…

- In 9 iulie 2018, anagajații Colterm au sapat doua gropi pe strada Colonel Ion Enescu, situata in imediata apropiere a Pieței Victoriei, pentru remedierea ... The post Buricul targului, acaparat in continuare de gropi și gunoaie appeared first on Renasterea banateana .

- Se discuta de mulți ani despre reabilitarea Primariei Vechi sau a altor cladiri istorice aflate in proprietatea Primariei Timișoara. Multe dintre ele se afla intr-o stare avansata de degradare, dar primarul Nicolae Robu ne-a dat asigurari ca toate sunt incluse in proiecte de reabilitare.…

- Editia de primavara a Targului de Turism al Romaniei (TTR) se desfasoara intre 21 si 24 februarie 2019, in Pavilioanele B1 si B2 din Centrul Expozitional ROMEXPO.Cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei promoveaza cele mai convenabile vacante pentru 2019, city-break-uri sau early booking…

- Pachetul turistic propus de Agenția de Dezvoltare Hunedoara pentru promovarea județului nu a trecut neobservat de participanții la Targul de Turism al Romaniei. Numai in prima zi a evenimentului, mii de persoane s-au interesat de ofertele turistice. “Peste trei sute de expozanți participanți…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a reacționat la declarațiile primarului Timișoarei, Nicolae Robu. Primarul urbei de pe Bega a propus ca excedentul Consiliului Județean Timiș, adica banii ramași necheltuiți in 2018, sa fie dați Primariei Timișoara pentru investiții.