- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu a semnat, joi, finanțarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in regiunea Turda – Campia-Turzii", fondurile fiind in valoare de 110 milioane euro.Proiectul va asigura tuturor locuitorilor din sudul…

- Mai multe localitați din judetele Cluj, Vaslui și Galați se afla sub cod portocaliu de furtuni, meteorologii anunțand ploi torențiale, descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si vijelii.ANM anunța, pana la ora 14:30, vremea rea in localitațile Turda, Campia Turzii, Viișoara, Mihai…

- Politistii de la Sectia 7 Politie Rurala Gherla au efectuat pe 22 mai cinci perchezitii domiciliare, la domiciliile a trei tineri in varsta de 17 ani, toti din comuna Dabaca, judetul Cluj si la alte doua locuinte. Cei trei tineri sunt cercetati de politisti sub aspectul comiterii infractiunii de furt…

- FOTO – Info Trafic jud. Cluj Un accident de circulație, soldat cu doua persoane ranite, s-a produs duminica dupa-amiaza, in jurul orei 15:45, intre localitațile clujene Mihai Viteazu și Turda. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism inmatriculat in Ungaria, pe fondul neacordarii de…

- Cinci persoane au fost ranite, duminica dimineata, dupa ce au intrat cu masina intr-un cap de pod, la Turda, judetul Cluj. Una dintre cele cinci victime este ranita grav. https://www.romaniatv.net/accident-grav-produs-de-o-tanara-de-20-de-ani-care-consumase-alcool_472647.html

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, s-a produs miercuri, in jurul orei 8:10, pe raza localitații Mihai Viteazu, județul Cluj. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 76 de ani, din localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj, in calitate de biciclist, in timp ce se deplasa…