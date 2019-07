Stiri pe aceeasi tema

- Saisprezece cadavre au fost gasite in noaptea de joi spre vineri intr-o camioneta ingropata sub pamant si pietre in urma unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale la sud de Marrakech, in centrul Marocului, a anuntat vineri presa marocana, relateaza AFP. Autoritatile locale…

- Este raiul pe Pamant, cu toate acestea, mai putini cunosc acest loc. O comuna din Caras-Severin a devenit visul oricarui turist. Verdeata cat vezi cu ochii, mancare delicioasa ca la mama acasa, dar si un teren de tenis imens, unde sa faci miscare, fac din Brebu Nou locul ideal pentru o vacanta de unde…

- Un bust de marmura al unui razboinic dac a fost descoperita la Forul lui Traian pe 19 iulie. Arheologii cred ca bustul face parte din cele 60-70 de statui de razboinici daci care au decorat in trecut nivelul superior al Forului lui Traian, datand de la incepului secolului al II-lea e.n.

- Jucatoarea de tenis Serena Williams, locul 10 WTA, a fost amendata cu suma de 10.000 de dolari pentru ca a deteriorat un teren la All England Club, dand cu racheta de pamant. Incidentul a avut loc inaintea turneului, pe un teren de antrenament. Americanca va evolua, marti, in sferturi, cu compatrioata…

- Politia antiterorista marocana a anuntat ca a dezmembrat marti, la Marrakech, o celula formata din patru membri afiliati la gruparea Statul Islamic (SI), care planifica atacuri cu explozibil in regat, transmite AFP. Operatiunea desfasurata de Biroul central de investigatii judiciare (BCIJ) a permis…

- Cei trei barbati, cu varste cuprinse intre 26 si 28 de ani, au fost arestati luni in orasele Errachidia si Tinghir (sud-est), potrivit unui comunicat al Biroului central de investigatii judiciare (BCIJ), politia antiterorista marocana.Aceasta operatiune a intervenit in timpul procesului,…

- Romania are inca, in 2019, 28.247 km de drumuri de pamant si pietris. Romania avea, anul trecut, numai 823 km de autostrazi, reprezentand 4,6% din totalul drumurilor nationale, si de aproape 34 de ori mai multi kilometri de drumuri pietruite si de pamant, respectiv 28.247 km, potrivit Institutului National…